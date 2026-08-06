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SPYX: SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Курс SPYX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.42, а максимальная — 63.61.
Следите за динамикой SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYX сегодня?
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) сегодня оценивается на уровне 63.45. Инструмент торгуется в пределах 63.42 - 63.61, вчерашнее закрытие составило 63.51, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF в настоящее время оценивается в 63.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.34% и USD. Отслеживайте движения SPYX на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYX?
Вы можете купить акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) по текущей цене 63.45. Ордера обычно размещаются около 63.45 или 63.75, тогда как 55 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYX?
Инвестирование в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF предполагает учет годового диапазона 51.28 - 63.76 и текущей цены 63.45. Многие сравнивают 2.82% и 14.22% перед размещением ордеров на 63.45 или 63.75. Изучайте ежедневные изменения цены SPYX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) за последний год составила 63.76. Акции заметно колебались в пределах 51.28 - 63.76, сравнение с 63.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) за год составила 51.28. Сравнение с текущими 63.45 и 51.28 - 63.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYX?
В прошлом SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.51 и 13.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.51
- Open
- 63.49
- Bid
- 63.45
- Ask
- 63.75
- Low
- 63.42
- High
- 63.61
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.82%
- 6-месячное изменение
- 14.22%
- Годовое изменение
- 13.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%