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SPYX: SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

63.45 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.42, а максимальная — 63.61.

Следите за динамикой SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYX сегодня?

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) сегодня оценивается на уровне 63.45. Инструмент торгуется в пределах 63.42 - 63.61, вчерашнее закрытие составило 63.51, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF в настоящее время оценивается в 63.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.34% и USD. Отслеживайте движения SPYX на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYX?

Вы можете купить акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) по текущей цене 63.45. Ордера обычно размещаются около 63.45 или 63.75, тогда как 55 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYX?

Инвестирование в SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF предполагает учет годового диапазона 51.28 - 63.76 и текущей цены 63.45. Многие сравнивают 2.82% и 14.22% перед размещением ордеров на 63.45 или 63.75. Изучайте ежедневные изменения цены SPYX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) за последний год составила 63.76. Акции заметно колебались в пределах 51.28 - 63.76, сравнение с 63.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) за год составила 51.28. Сравнение с текущими 63.45 и 51.28 - 63.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYX?

В прошлом SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.51 и 13.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.42 63.61
Годовой диапазон
51.28 63.76
Предыдущее закрытие
63.51
Open
63.49
Bid
63.45
Ask
63.75
Low
63.42
High
63.61
Объем
55
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.82%
6-месячное изменение
14.22%
Годовое изменение
13.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%