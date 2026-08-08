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SPYX: SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

63.24 USD 0.21 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYX汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点63.16和高点63.55进行交易。

关注SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
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SPYX新闻

常见问题解答

SPYX股票今天的价格是多少？

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF股票今天的定价为63.24。它在63.16 - 63.55范围内交易，昨天的收盘价为63.45，交易量达到49。SPYX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF目前的价值为63.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.97%和USD。实时查看图表以跟踪SPYX走势。

如何购买SPYX股票？

您可以以63.24的当前价格购买SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF股票。订单通常设置在63.24或63.54附近，而49和-0.38%显示市场活动。立即关注SPYX的实时图表更新。

如何投资SPYX股票？

投资SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF需要考虑年度范围51.28 - 63.76和当前价格63.24。许多人在以63.24或63.54下订单之前，会比较2.48%和。实时查看SPYX价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF的最高价格是63.76。在51.28 - 63.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF的绩效。

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF（SPYX）的最低价格为51.28。将其与当前的63.24和51.28 - 63.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYX股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.45和12.97%中可见。

日范围
63.16 63.55
年范围
51.28 63.76
前一天收盘价
63.45
开盘价
63.48
卖价
63.24
买价
63.54
最低价
63.16
最高价
63.55
交易量
49
日变化
-0.33%
月变化
2.48%
6个月变化
13.84%
年变化
12.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%