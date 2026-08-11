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SPYU: MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
Курс SPYU за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.60, а максимальная — 36.91.
Следите за динамикой MAX S&P 500 4X Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYU сегодня?
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.60 - 36.91, вчерашнее закрытие составило 36.72, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.58% и USD. Отслеживайте движения SPYU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYU?
Вы можете купить акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 86 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYU?
Инвестирование в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN предполагает учет годового диапазона 18.37 - 54.67 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 12.35% и 44.55% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены SPYU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?
Самая высокая цена MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) за последний год составила 54.67. Акции заметно колебались в пределах 18.37 - 54.67, сравнение с 36.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MAX S&P 500 4X Leveraged ETN на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?
Самая низкая цена MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) за год составила 18.37. Сравнение с текущими 36.76 и 18.37 - 54.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYU?
В прошлом MAX S&P 500 4X Leveraged ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.72 и -30.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.72
- Open
- 36.91
- Bid
- 36.76
- Ask
- 37.06
- Low
- 36.60
- High
- 36.91
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 12.35%
- 6-месячное изменение
- 44.55%
- Годовое изменение
- -30.58%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%