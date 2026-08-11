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SPYU: MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

36.76 USD 0.04 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYU за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.60, а максимальная — 36.91.

Следите за динамикой MAX S&P 500 4X Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYU сегодня?

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) сегодня оценивается на уровне 36.76. Инструмент торгуется в пределах 36.60 - 36.91, вчерашнее закрытие составило 36.72, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN в настоящее время оценивается в 36.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -30.58% и USD. Отслеживайте движения SPYU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYU?

Вы можете купить акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) по текущей цене 36.76. Ордера обычно размещаются около 36.76 или 37.06, тогда как 86 и -0.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYU?

Инвестирование в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN предполагает учет годового диапазона 18.37 - 54.67 и текущей цены 36.76. Многие сравнивают 12.35% и 44.55% перед размещением ордеров на 36.76 или 37.06. Изучайте ежедневные изменения цены SPYU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?

Самая высокая цена MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) за последний год составила 54.67. Акции заметно колебались в пределах 18.37 - 54.67, сравнение с 36.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MAX S&P 500 4X Leveraged ETN на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MAX S&P 500 4X Leveraged ETN?

Самая низкая цена MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (SPYU) за год составила 18.37. Сравнение с текущими 36.76 и 18.37 - 54.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYU?

В прошлом MAX S&P 500 4X Leveraged ETN проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.72 и -30.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.60 36.91
Годовой диапазон
18.37 54.67
Предыдущее закрытие
36.72
Open
36.91
Bid
36.76
Ask
37.06
Low
36.60
High
36.91
Объем
86
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
12.35%
6-месячное изменение
44.55%
Годовое изменение
-30.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%