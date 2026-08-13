SPYU: MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
今日SPYU汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点36.00和高点36.91进行交易。
关注MAX S&P 500 4X Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SPYU股票今天的价格是多少？
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票今天的定价为36.19。它在36.00 - 36.91范围内交易，昨天的收盘价为36.72，交易量达到553。SPYU的实时价格图表显示了这些更新。
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票是否支付股息？
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN目前的价值为36.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.65%和USD。实时查看图表以跟踪SPYU走势。
如何购买SPYU股票？
您可以以36.19的当前价格购买MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票。订单通常设置在36.19或36.49附近，而553和-1.95%显示市场活动。立即关注SPYU的实时图表更新。
如何投资SPYU股票？
投资MAX S&P 500 4X Leveraged ETN需要考虑年度范围18.37 - 54.67和当前价格36.19。许多人在以36.19或36.49下订单之前，会比较10.61%和。实时查看SPYU价格图表，了解每日变化。
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的最高价格是54.67。在18.37 - 54.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的绩效。
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最低价格是多少？
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN（SPYU）的最低价格为18.37。将其与当前的36.19和18.37 - 54.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPYU股票是什么时候拆分的？
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.72和-31.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.72
- 开盘价
- 36.91
- 卖价
- 36.19
- 买价
- 36.49
- 最低价
- 36.00
- 最高价
- 36.91
- 交易量
- 553
- 日变化
- -1.44%
- 月变化
- 10.61%
- 6个月变化
- 42.31%
- 年变化
- -31.65%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%