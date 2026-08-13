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SPYU: MAX S&P 500 4X Leveraged ETN

36.19 USD 0.53 (1.44%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYU汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点36.00和高点36.91进行交易。

关注MAX S&P 500 4X Leveraged ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPYU股票今天的价格是多少？

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票今天的定价为36.19。它在36.00 - 36.91范围内交易，昨天的收盘价为36.72，交易量达到553。SPYU的实时价格图表显示了这些更新。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票是否支付股息？

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN目前的价值为36.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.65%和USD。实时查看图表以跟踪SPYU走势。

如何购买SPYU股票？

您可以以36.19的当前价格购买MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票。订单通常设置在36.19或36.49附近，而553和-1.95%显示市场活动。立即关注SPYU的实时图表更新。

如何投资SPYU股票？

投资MAX S&P 500 4X Leveraged ETN需要考虑年度范围18.37 - 54.67和当前价格36.19。许多人在以36.19或36.49下订单之前，会比较10.61%和。实时查看SPYU价格图表，了解每日变化。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的最高价格是54.67。在18.37 - 54.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的绩效。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最低价格是多少？

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN（SPYU）的最低价格为18.37。将其与当前的36.19和18.37 - 54.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYU股票是什么时候拆分的？

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.72和-31.65%中可见。

日范围
36.00 36.91
年范围
18.37 54.67
前一天收盘价
36.72
开盘价
36.91
卖价
36.19
买价
36.49
最低价
36.00
最高价
36.91
交易量
553
日变化
-1.44%
月变化
10.61%
6个月变化
42.31%
年变化
-31.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%