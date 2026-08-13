SPYU股票今天的价格是多少？ MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票今天的定价为36.19。它在36.00 - 36.91范围内交易，昨天的收盘价为36.72，交易量达到553。SPYU的实时价格图表显示了这些更新。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票是否支付股息？ MAX S&P 500 4X Leveraged ETN目前的价值为36.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.65%和USD。实时查看图表以跟踪SPYU走势。

如何购买SPYU股票？ 您可以以36.19的当前价格购买MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票。订单通常设置在36.19或36.49附近，而553和-1.95%显示市场活动。立即关注SPYU的实时图表更新。

如何投资SPYU股票？ 投资MAX S&P 500 4X Leveraged ETN需要考虑年度范围18.37 - 54.67和当前价格36.19。许多人在以36.19或36.49下订单之前，会比较10.61%和。实时查看SPYU价格图表，了解每日变化。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的最高价格是54.67。在18.37 - 54.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MAX S&P 500 4X Leveraged ETN的绩效。

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN股票的最低价格是多少？ MAX S&P 500 4X Leveraged ETN（SPYU）的最低价格为18.37。将其与当前的36.19和18.37 - 54.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。