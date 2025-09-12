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SPYT: Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF
Курс SPYT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.57, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYT сегодня?
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) сегодня оценивается на уровне 17.58. Инструмент торгуется в пределах 17.57 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.56, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF в настоящее время оценивается в 17.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.03% и USD. Отслеживайте движения SPYT на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYT?
Вы можете купить акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) по текущей цене 17.58. Ордера обычно размещаются около 17.58 или 17.88, тогда как 19 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYT?
Инвестирование в Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 15.77 - 18.09 и текущей цены 17.58. Многие сравнивают 3.11% и 4.33% перед размещением ордеров на 17.58 или 17.88. Изучайте ежедневные изменения цены SPYT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) за последний год составила 18.09. Акции заметно колебались в пределах 15.77 - 18.09, сравнение с 17.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) за год составила 15.77. Сравнение с текущими 17.58 и 15.77 - 18.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYT?
В прошлом Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.56 и 2.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.56
- Open
- 17.60
- Bid
- 17.58
- Ask
- 17.88
- Low
- 17.57
- High
- 17.61
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.11%
- 6-месячное изменение
- 4.33%
- Годовое изменение
- 2.03%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%