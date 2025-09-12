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SPYT: Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

17.58 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYT за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.57, а максимальная — 17.61.

Следите за динамикой Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYT сегодня?

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) сегодня оценивается на уровне 17.58. Инструмент торгуется в пределах 17.57 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.56, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF в настоящее время оценивается в 17.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.03% и USD. Отслеживайте движения SPYT на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYT?

Вы можете купить акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) по текущей цене 17.58. Ордера обычно размещаются около 17.58 или 17.88, тогда как 19 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYT?

Инвестирование в Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF предполагает учет годового диапазона 15.77 - 18.09 и текущей цены 17.58. Многие сравнивают 3.11% и 4.33% перед размещением ордеров на 17.58 или 17.88. Изучайте ежедневные изменения цены SPYT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) за последний год составила 18.09. Акции заметно колебались в пределах 15.77 - 18.09, сравнение с 17.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF (SPYT) за год составила 15.77. Сравнение с текущими 17.58 и 15.77 - 18.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYT?

В прошлом Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.56 и 2.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.57 17.61
Годовой диапазон
15.77 18.09
Предыдущее закрытие
17.56
Open
17.60
Bid
17.58
Ask
17.88
Low
17.57
High
17.61
Объем
19
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
3.11%
6-месячное изменение
4.33%
Годовое изменение
2.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%