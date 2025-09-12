SPYT: Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF
今日SPYT汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.61进行交易。
关注Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPYT新闻
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常见问题解答
SPYT股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票今天的定价为17.52。它在17.50 - 17.61范围内交易，昨天的收盘价为17.56，交易量达到83。SPYT的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF目前的价值为17.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.68%和USD。实时查看图表以跟踪SPYT走势。
如何购买SPYT股票？
您可以以17.52的当前价格购买Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票。订单通常设置在17.52或17.82附近，而83和-0.45%显示市场活动。立即关注SPYT的实时图表更新。
如何投资SPYT股票？
投资Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF需要考虑年度范围15.77 - 18.09和当前价格17.52。许多人在以17.52或17.82下订单之前，会比较2.76%和。实时查看SPYT价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF的最高价格是18.09。在15.77 - 18.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF的绩效。
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF（SPYT）的最低价格为15.77。将其与当前的17.52和15.77 - 18.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPYT股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.56和1.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.56
- 开盘价
- 17.60
- 卖价
- 17.52
- 买价
- 17.82
- 最低价
- 17.50
- 最高价
- 17.61
- 交易量
- 83
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 2.76%
- 6个月变化
- 3.98%
- 年变化
- 1.68%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%