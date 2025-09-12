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SPYT: Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF

17.52 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYT汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.61进行交易。

关注Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPYT新闻

常见问题解答

SPYT股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票今天的定价为17.52。它在17.50 - 17.61范围内交易，昨天的收盘价为17.56，交易量达到83。SPYT的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF目前的价值为17.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.68%和USD。实时查看图表以跟踪SPYT走势。

如何购买SPYT股票？

您可以以17.52的当前价格购买Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票。订单通常设置在17.52或17.82附近，而83和-0.45%显示市场活动。立即关注SPYT的实时图表更新。

如何投资SPYT股票？

投资Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF需要考虑年度范围15.77 - 18.09和当前价格17.52。许多人在以17.52或17.82下订单之前，会比较2.76%和。实时查看SPYT价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF的最高价格是18.09。在15.77 - 18.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF的绩效。

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF（SPYT）的最低价格为15.77。将其与当前的17.52和15.77 - 18.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYT股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II Defiance S&P 500 Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.56和1.68%中可见。

日范围
17.50 17.61
年范围
15.77 18.09
前一天收盘价
17.56
开盘价
17.60
卖价
17.52
买价
17.82
最低价
17.50
最高价
17.61
交易量
83
日变化
-0.23%
月变化
2.76%
6个月变化
3.98%
年变化
1.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%