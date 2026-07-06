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SPYM: State Street SPDR Portfolio S&P
Курс SPYM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.86, а максимальная — 91.23.
Следите за динамикой State Street SPDR Portfolio S&P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYM сегодня?
State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) сегодня оценивается на уровне 91.00. Инструмент торгуется в пределах 90.86 - 91.23, вчерашнее закрытие составило 91.01, а торговый объем достиг 7960. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street SPDR Portfolio S&P?
State Street SPDR Portfolio S&P в настоящее время оценивается в 91.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.92% и USD. Отслеживайте движения SPYM на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYM?
Вы можете купить акции State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) по текущей цене 91.00. Ордера обычно размещаются около 91.00 или 91.30, тогда как 7960 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYM?
Инвестирование в State Street SPDR Portfolio S&P предполагает учет годового диапазона 74.06 - 91.44 и текущей цены 91.00. Многие сравнивают 3.15% и 13.95% перед размещением ордеров на 91.00 или 91.30. Изучайте ежедневные изменения цены SPYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции State Street SPDR Portfolio S&P?
Самая высокая цена State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) за последний год составила 91.44. Акции заметно колебались в пределах 74.06 - 91.44, сравнение с 91.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street SPDR Portfolio S&P на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции State Street SPDR Portfolio S&P?
Самая низкая цена State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) за год составила 74.06. Сравнение с текущими 91.00 и 74.06 - 91.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYM?
В прошлом State Street SPDR Portfolio S&P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.01 и 12.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.01
- Open
- 90.97
- Bid
- 91.00
- Ask
- 91.30
- Low
- 90.86
- High
- 91.23
- Объем
- 7.960 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 13.95%
- Годовое изменение
- 12.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%