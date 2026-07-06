КотировкиРазделы
Валюты / SPYM
Назад в Рынок акций США

SPYM: State Street SPDR Portfolio S&P

91.00 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.86, а максимальная — 91.23.

Следите за динамикой State Street SPDR Portfolio S&P. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPYM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYM сегодня?

State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) сегодня оценивается на уровне 91.00. Инструмент торгуется в пределах 90.86 - 91.23, вчерашнее закрытие составило 91.01, а торговый объем достиг 7960. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям State Street SPDR Portfolio S&P?

State Street SPDR Portfolio S&P в настоящее время оценивается в 91.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.92% и USD. Отслеживайте движения SPYM на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYM?

Вы можете купить акции State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) по текущей цене 91.00. Ордера обычно размещаются около 91.00 или 91.30, тогда как 7960 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYM?

Инвестирование в State Street SPDR Portfolio S&P предполагает учет годового диапазона 74.06 - 91.44 и текущей цены 91.00. Многие сравнивают 3.15% и 13.95% перед размещением ордеров на 91.00 или 91.30. Изучайте ежедневные изменения цены SPYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции State Street SPDR Portfolio S&P?

Самая высокая цена State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) за последний год составила 91.44. Акции заметно колебались в пределах 74.06 - 91.44, сравнение с 91.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику State Street SPDR Portfolio S&P на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции State Street SPDR Portfolio S&P?

Самая низкая цена State Street SPDR Portfolio S&P (SPYM) за год составила 74.06. Сравнение с текущими 91.00 и 74.06 - 91.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYM?

В прошлом State Street SPDR Portfolio S&P проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.01 и 12.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
90.86 91.23
Годовой диапазон
74.06 91.44
Предыдущее закрытие
91.01
Open
90.97
Bid
91.00
Ask
91.30
Low
90.86
High
91.23
Объем
7.960 K
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
13.95%
Годовое изменение
12.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%