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SPYM: State Street SPDR Portfolio S&P

90.71 USD 0.29 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYM汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点90.56和高点91.18进行交易。

关注State Street SPDR Portfolio S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SPYM新闻

常见问题解答

SPYM股票今天的价格是多少？

State Street SPDR Portfolio S&P股票今天的定价为90.71。它在90.56 - 91.18范围内交易，昨天的收盘价为91.00，交易量达到6253。SPYM的实时价格图表显示了这些更新。

State Street SPDR Portfolio S&P股票是否支付股息？

State Street SPDR Portfolio S&P目前的价值为90.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.56%和USD。实时查看图表以跟踪SPYM走势。

如何购买SPYM股票？

您可以以90.71的当前价格购买State Street SPDR Portfolio S&P股票。订单通常设置在90.71或91.01附近，而6253和-0.50%显示市场活动。立即关注SPYM的实时图表更新。

如何投资SPYM股票？

投资State Street SPDR Portfolio S&P需要考虑年度范围74.06 - 91.44和当前价格90.71。许多人在以90.71或91.01下订单之前，会比较2.82%和。实时查看SPYM价格图表，了解每日变化。

State Street SPDR Portfolio S&P股票的最高价格是多少？

在过去一年中，State Street SPDR Portfolio S&P的最高价格是91.44。在74.06 - 91.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street SPDR Portfolio S&P的绩效。

State Street SPDR Portfolio S&P股票的最低价格是多少？

State Street SPDR Portfolio S&P（SPYM）的最低价格为74.06。将其与当前的90.71和74.06 - 91.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYM股票是什么时候拆分的？

State Street SPDR Portfolio S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.00和12.56%中可见。

日范围
90.56 91.18
年范围
74.06 91.44
前一天收盘价
91.00
开盘价
91.17
卖价
90.71
买价
91.01
最低价
90.56
最高价
91.18
交易量
6.253 K
日变化
-0.32%
月变化
2.82%
6个月变化
13.59%
年变化
12.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%