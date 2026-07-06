SPYM: State Street SPDR Portfolio S&P
今日SPYM汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点90.56和高点91.18进行交易。
关注State Street SPDR Portfolio S&P动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPYM股票今天的价格是多少？
State Street SPDR Portfolio S&P股票今天的定价为90.71。它在90.56 - 91.18范围内交易，昨天的收盘价为91.00，交易量达到6253。SPYM的实时价格图表显示了这些更新。
State Street SPDR Portfolio S&P股票是否支付股息？
State Street SPDR Portfolio S&P目前的价值为90.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.56%和USD。实时查看图表以跟踪SPYM走势。
如何购买SPYM股票？
您可以以90.71的当前价格购买State Street SPDR Portfolio S&P股票。订单通常设置在90.71或91.01附近，而6253和-0.50%显示市场活动。立即关注SPYM的实时图表更新。
如何投资SPYM股票？
投资State Street SPDR Portfolio S&P需要考虑年度范围74.06 - 91.44和当前价格90.71。许多人在以90.71或91.01下订单之前，会比较2.82%和。实时查看SPYM价格图表，了解每日变化。
State Street SPDR Portfolio S&P股票的最高价格是多少？
在过去一年中，State Street SPDR Portfolio S&P的最高价格是91.44。在74.06 - 91.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪State Street SPDR Portfolio S&P的绩效。
State Street SPDR Portfolio S&P股票的最低价格是多少？
State Street SPDR Portfolio S&P（SPYM）的最低价格为74.06。将其与当前的90.71和74.06 - 91.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPYM股票是什么时候拆分的？
State Street SPDR Portfolio S&P历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.00和12.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.00
- 开盘价
- 91.17
- 卖价
- 90.71
- 买价
- 91.01
- 最低价
- 90.56
- 最高价
- 91.18
- 交易量
- 6.253 K
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 2.82%
- 6个月变化
- 13.59%
- 年变化
- 12.56%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%