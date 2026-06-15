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SPYI: SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF

54.21 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYI за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.16, а максимальная — 54.25.

Следите за динамикой SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYI сегодня?

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) сегодня оценивается на уровне 54.21. Инструмент торгуется в пределах 54.16 - 54.25, вчерашнее закрытие составило 54.20, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 54.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.57% и USD. Отслеживайте движения SPYI на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYI?

Вы можете купить акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) по текущей цене 54.21. Ордера обычно размещаются около 54.21 или 54.51, тогда как 457 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYI?

Инвестирование в SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.77 - 54.28 и текущей цены 54.21. Многие сравнивают 2.23% и 5.06% перед размещением ордеров на 54.21 или 54.51. Изучайте ежедневные изменения цены SPYI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?

Самая высокая цена SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) за последний год составила 54.28. Акции заметно колебались в пределах 47.77 - 54.28, сравнение с 54.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?

Самая низкая цена SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) за год составила 47.77. Сравнение с текущими 54.21 и 47.77 - 54.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYI?

В прошлом SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.20 и 4.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.16 54.25
Годовой диапазон
47.77 54.28
Предыдущее закрытие
54.20
Open
54.25
Bid
54.21
Ask
54.51
Low
54.16
High
54.25
Объем
457
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
2.23%
6-месячное изменение
5.06%
Годовое изменение
4.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%