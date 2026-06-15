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SPYI: SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF
Курс SPYI за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.16, а максимальная — 54.25.
Следите за динамикой SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYI сегодня?
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) сегодня оценивается на уровне 54.21. Инструмент торгуется в пределах 54.16 - 54.25, вчерашнее закрытие составило 54.20, а торговый объем достиг 457. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF в настоящее время оценивается в 54.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.57% и USD. Отслеживайте движения SPYI на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYI?
Вы можете купить акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) по текущей цене 54.21. Ордера обычно размещаются около 54.21 или 54.51, тогда как 457 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYI?
Инвестирование в SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.77 - 54.28 и текущей цены 54.21. Многие сравнивают 2.23% и 5.06% перед размещением ордеров на 54.21 или 54.51. Изучайте ежедневные изменения цены SPYI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?
Самая высокая цена SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) за последний год составила 54.28. Акции заметно колебались в пределах 47.77 - 54.28, сравнение с 54.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF?
Самая низкая цена SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) за год составила 47.77. Сравнение с текущими 54.21 и 47.77 - 54.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYI?
В прошлом SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.20 и 4.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.20
- Open
- 54.25
- Bid
- 54.21
- Ask
- 54.51
- Low
- 54.16
- High
- 54.25
- Объем
- 457
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 5.06%
- Годовое изменение
- 4.57%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%