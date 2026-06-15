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SPYI: SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF

54.09 USD 0.11 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点54.04和高点54.25进行交易。

关注SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPYI新闻

常见问题解答

SPYI股票今天的价格是多少？

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票今天的定价为54.09。它在54.04 - 54.25范围内交易，昨天的收盘价为54.20，交易量达到2407。SPYI的实时价格图表显示了这些更新。

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票是否支付股息？

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF目前的价值为54.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.34%和USD。实时查看图表以跟踪SPYI走势。

如何购买SPYI股票？

您可以以54.09的当前价格购买SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票。订单通常设置在54.09或54.39附近，而2407和-0.29%显示市场活动。立即关注SPYI的实时图表更新。

如何投资SPYI股票？

投资SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF需要考虑年度范围47.77 - 54.28和当前价格54.09。许多人在以54.09或54.39下订单之前，会比较2.00%和。实时查看SPYI价格图表，了解每日变化。

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF的最高价格是54.28。在47.77 - 54.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF的绩效。

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票的最低价格是多少？

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF（SPYI）的最低价格为47.77。将其与当前的54.09和47.77 - 54.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYI股票是什么时候拆分的？

SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.20和4.34%中可见。

日范围
54.04 54.25
年范围
47.77 54.28
前一天收盘价
54.20
开盘价
54.25
卖价
54.09
买价
54.39
最低价
54.04
最高价
54.25
交易量
2.407 K
日变化
-0.20%
月变化
2.00%
6个月变化
4.83%
年变化
4.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%