SPYI: SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF
今日SPYI汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点54.04和高点54.25进行交易。
关注SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
SPYI股票今天的价格是多少？
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票今天的定价为54.09。它在54.04 - 54.25范围内交易，昨天的收盘价为54.20，交易量达到2407。SPYI的实时价格图表显示了这些更新。
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票是否支付股息？
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF目前的价值为54.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.34%和USD。实时查看图表以跟踪SPYI走势。
如何购买SPYI股票？
您可以以54.09的当前价格购买SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票。订单通常设置在54.09或54.39附近，而2407和-0.29%显示市场活动。立即关注SPYI的实时图表更新。
如何投资SPYI股票？
投资SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF需要考虑年度范围47.77 - 54.28和当前价格54.09。许多人在以54.09或54.39下订单之前，会比较2.00%和。实时查看SPYI价格图表，了解每日变化。
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF的最高价格是54.28。在47.77 - 54.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF的绩效。
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF股票的最低价格是多少？
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF（SPYI）的最低价格为47.77。将其与当前的54.09和47.77 - 54.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPYI股票是什么时候拆分的？
SHP ETF Trust NEOS S&P 500 High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.20和4.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.20
- 开盘价
- 54.25
- 卖价
- 54.09
- 买价
- 54.39
- 最低价
- 54.04
- 最高价
- 54.25
- 交易量
- 2.407 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 4.83%
- 年变化
- 4.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%