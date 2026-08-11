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SPYH: NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
Курс SPYH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.95, а максимальная — 56.95.
Следите за динамикой NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPYH сегодня?
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) сегодня оценивается на уровне 56.95. Инструмент торгуется в пределах 56.95 - 56.95, вчерашнее закрытие составило 56.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 56.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.40% и USD. Отслеживайте движения SPYH на графике в реальном времени.
Как купить акции SPYH?
Вы можете купить акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) по текущей цене 56.95. Ордера обычно размещаются около 56.95 или 57.25, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPYH?
Инвестирование в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 51.56 - 56.95 и текущей цены 56.95. Многие сравнивают 1.81% и 4.04% перед размещением ордеров на 56.95 или 57.25. Изучайте ежедневные изменения цены SPYH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?
Самая высокая цена NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) за последний год составила 56.95. Акции заметно колебались в пределах 51.56 - 56.95, сравнение с 56.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?
Самая низкая цена NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) за год составила 51.56. Сравнение с текущими 56.95 и 51.56 - 56.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPYH?
В прошлом NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.91 и 3.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.91
- Open
- 56.95
- Bid
- 56.95
- Ask
- 57.25
- Low
- 56.95
- High
- 56.95
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 4.04%
- Годовое изменение
- 3.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%