Курс SPYH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.95, а максимальная — 56.95.

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