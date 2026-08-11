КотировкиРазделы
Валюты / SPYH
Назад в Рынок акций США

SPYH: NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

56.95 USD 0.04 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYH за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.95, а максимальная — 56.95.

Следите за динамикой NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYH сегодня?

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) сегодня оценивается на уровне 56.95. Инструмент торгуется в пределах 56.95 - 56.95, вчерашнее закрытие составило 56.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 56.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.40% и USD. Отслеживайте движения SPYH на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYH?

Вы можете купить акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) по текущей цене 56.95. Ордера обычно размещаются около 56.95 или 57.25, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYH?

Инвестирование в NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 51.56 - 56.95 и текущей цены 56.95. Многие сравнивают 1.81% и 4.04% перед размещением ордеров на 56.95 или 57.25. Изучайте ежедневные изменения цены SPYH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?

Самая высокая цена NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) за последний год составила 56.95. Акции заметно колебались в пределах 51.56 - 56.95, сравнение с 56.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF?

Самая низкая цена NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) за год составила 51.56. Сравнение с текущими 56.95 и 51.56 - 56.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYH?

В прошлом NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.91 и 3.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.95 56.95
Годовой диапазон
51.56 56.95
Предыдущее закрытие
56.91
Open
56.95
Bid
56.95
Ask
57.25
Low
56.95
High
56.95
Объем
1
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
4.04%
Годовое изменение
3.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%