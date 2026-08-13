SPYH: NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF
今日SPYH汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点56.79和高点56.95进行交易。
关注NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
SPYH股票今天的价格是多少？
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票今天的定价为56.81。它在56.79 - 56.95范围内交易，昨天的收盘价为56.91，交易量达到8。SPYH的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票是否支付股息？
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF目前的价值为56.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.14%和USD。实时查看图表以跟踪SPYH走势。
如何购买SPYH股票？
您可以以56.81的当前价格购买NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票。订单通常设置在56.81或57.11附近，而8和-0.25%显示市场活动。立即关注SPYH的实时图表更新。
如何投资SPYH股票？
投资NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF需要考虑年度范围51.56 - 56.95和当前价格56.81。许多人在以56.81或57.11下订单之前，会比较1.56%和。实时查看SPYH价格图表，了解每日变化。
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF的最高价格是56.95。在51.56 - 56.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF的绩效。
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF（SPYH）的最低价格为51.56。将其与当前的56.81和51.56 - 56.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPYH股票是什么时候拆分的？
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.91和3.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.91
- 开盘价
- 56.95
- 卖价
- 56.81
- 买价
- 57.11
- 最低价
- 56.79
- 最高价
- 56.95
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 1.56%
- 6个月变化
- 3.78%
- 年变化
- 3.14%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%