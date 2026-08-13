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SPYH: NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

56.81 USD 0.10 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYH汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点56.79和高点56.95进行交易。

关注NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPYH股票今天的价格是多少？

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票今天的定价为56.81。它在56.79 - 56.95范围内交易，昨天的收盘价为56.91，交易量达到8。SPYH的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票是否支付股息？

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF目前的价值为56.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.14%和USD。实时查看图表以跟踪SPYH走势。

如何购买SPYH股票？

您可以以56.81的当前价格购买NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票。订单通常设置在56.81或57.11附近，而8和-0.25%显示市场活动。立即关注SPYH的实时图表更新。

如何投资SPYH股票？

投资NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF需要考虑年度范围51.56 - 56.95和当前价格56.81。许多人在以56.81或57.11下订单之前，会比较1.56%和。实时查看SPYH价格图表，了解每日变化。

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF的最高价格是56.95。在51.56 - 56.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF的绩效。

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF（SPYH）的最低价格为51.56。将其与当前的56.81和51.56 - 56.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYH股票是什么时候拆分的？

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.91和3.14%中可见。

日范围
56.79 56.95
年范围
51.56 56.95
前一天收盘价
56.91
开盘价
56.95
卖价
56.81
买价
57.11
最低价
56.79
最高价
56.95
交易量
8
日变化
-0.18%
月变化
1.56%
6个月变化
3.78%
年变化
3.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%