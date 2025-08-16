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SPYC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit

47.62 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPYC за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.62, а максимальная — 47.69.

Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPYC сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit (SPYC) сегодня оценивается на уровне 47.62. Инструмент торгуется в пределах 47.62 - 47.69, вчерашнее закрытие составило 47.70, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPYC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit в настоящее время оценивается в 47.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.94% и USD. Отслеживайте движения SPYC на графике в реальном времени.

Как купить акции SPYC?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit (SPYC) по текущей цене 47.62. Ордера обычно размещаются около 47.62 или 47.92, тогда как 5 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPYC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPYC?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit предполагает учет годового диапазона 38.50 - 48.46 и текущей цены 47.62. Многие сравнивают 3.68% и 14.20% перед размещением ордеров на 47.62 или 47.92. Изучайте ежедневные изменения цены SPYC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit (SPYC) за последний год составила 48.46. Акции заметно колебались в пределах 38.50 - 48.46, сравнение с 47.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit (SPYC) за год составила 38.50. Сравнение с текущими 47.62 и 38.50 - 48.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPYC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPYC?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.70 и 16.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.62 47.69
Годовой диапазон
38.50 48.46
Предыдущее закрытие
47.70
Open
47.69
Bid
47.62
Ask
47.92
Low
47.62
High
47.69
Объем
5
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
3.68%
6-месячное изменение
14.20%
Годовое изменение
16.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%