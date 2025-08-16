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SPYC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit

47.33 USD 0.29 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPYC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点47.26和高点47.53进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPYC新闻

常见问题解答

SPYC股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit股票今天的定价为47.33。它在47.26 - 47.53范围内交易，昨天的收盘价为47.62，交易量达到10。SPYC的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit目前的价值为47.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.23%和USD。实时查看图表以跟踪SPYC走势。

如何购买SPYC股票？

您可以以47.33的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit股票。订单通常设置在47.33或47.63附近，而10和-0.42%显示市场活动。立即关注SPYC的实时图表更新。

如何投资SPYC股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit需要考虑年度范围38.50 - 48.46和当前价格47.33。许多人在以47.33或47.63下订单之前，会比较3.05%和。实时查看SPYC价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit的最高价格是48.46。在38.50 - 48.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit（SPYC）的最低价格为38.50。将其与当前的47.33和38.50 - 48.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPYC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPYC股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Convexit历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.62和16.23%中可见。

日范围
47.26 47.53
年范围
38.50 48.46
前一天收盘价
47.62
开盘价
47.53
卖价
47.33
买价
47.63
最低价
47.26
最高价
47.53
交易量
10
日变化
-0.61%
月变化
3.05%
6个月变化
13.50%
年变化
16.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%