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SPXX: Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
Курс SPXX за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.24.
Следите за динамикой Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXX сегодня?
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 19.04 - 19.24, вчерашнее закрытие составило 19.09, а торговый объем достиг 492. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.41% и USD. Отслеживайте движения SPXX на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXX?
Вы можете купить акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 492 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXX?
Инвестирование в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund предполагает учет годового диапазона 15.78 - 19.24 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 2.96% и 8.09% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены SPXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?
Самая высокая цена Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) за последний год составила 19.24. Акции заметно колебались в пределах 15.78 - 19.24, сравнение с 19.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?
Самая низкая цена Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) за год составила 15.78. Сравнение с текущими 19.10 и 15.78 - 19.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXX?
В прошлом Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.09 и 6.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.09
- Open
- 19.24
- Bid
- 19.10
- Ask
- 19.40
- Low
- 19.04
- High
- 19.24
- Объем
- 492
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 6.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%