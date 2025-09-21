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SPXX: Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

19.10 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPXX за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.24.

Следите за динамикой Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXX сегодня?

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) сегодня оценивается на уровне 19.10. Инструмент торгуется в пределах 19.04 - 19.24, вчерашнее закрытие составило 19.09, а торговый объем достиг 492. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund в настоящее время оценивается в 19.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.41% и USD. Отслеживайте движения SPXX на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXX?

Вы можете купить акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) по текущей цене 19.10. Ордера обычно размещаются около 19.10 или 19.40, тогда как 492 и -0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXX?

Инвестирование в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund предполагает учет годового диапазона 15.78 - 19.24 и текущей цены 19.10. Многие сравнивают 2.96% и 8.09% перед размещением ордеров на 19.10 или 19.40. Изучайте ежедневные изменения цены SPXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?

Самая высокая цена Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) за последний год составила 19.24. Акции заметно колебались в пределах 15.78 - 19.24, сравнение с 19.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund?

Самая низкая цена Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) за год составила 15.78. Сравнение с текущими 19.10 и 15.78 - 19.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXX?

В прошлом Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.09 и 6.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.04 19.24
Годовой диапазон
15.78 19.24
Предыдущее закрытие
19.09
Open
19.24
Bid
19.10
Ask
19.40
Low
19.04
High
19.24
Объем
492
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
8.09%
Годовое изменение
6.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%