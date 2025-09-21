SPXX: Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
今日SPXX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点18.98和高点19.38进行交易。
关注Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
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常见问题解答
SPXX股票今天的价格是多少？
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票今天的定价为19.08。它在18.98 - 19.38范围内交易，昨天的收盘价为19.10，交易量达到632。SPXX的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票是否支付股息？
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund目前的价值为19.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪SPXX走势。
如何购买SPXX股票？
您可以以19.08的当前价格购买Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票。订单通常设置在19.08或19.38附近，而632和-1.34%显示市场活动。立即关注SPXX的实时图表更新。
如何投资SPXX股票？
投资Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund需要考虑年度范围15.78 - 19.38和当前价格19.08。许多人在以19.08或19.38下订单之前，会比较2.86%和。实时查看SPXX价格图表，了解每日变化。
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund的最高价格是19.38。在15.78 - 19.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund的绩效。
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund（SPXX）的最低价格为15.78。将其与当前的19.08和15.78 - 19.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPXX股票是什么时候拆分的？
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.10和6.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.10
- 开盘价
- 19.34
- 卖价
- 19.08
- 买价
- 19.38
- 最低价
- 18.98
- 最高价
- 19.38
- 交易量
- 632
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 7.98%
- 年变化
- 6.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%