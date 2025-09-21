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SPXX: Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

19.08 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPXX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点18.98和高点19.38进行交易。

关注Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SPXX新闻

常见问题解答

SPXX股票今天的价格是多少？

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票今天的定价为19.08。它在18.98 - 19.38范围内交易，昨天的收盘价为19.10，交易量达到632。SPXX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票是否支付股息？

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund目前的价值为19.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.30%和USD。实时查看图表以跟踪SPXX走势。

如何购买SPXX股票？

您可以以19.08的当前价格购买Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票。订单通常设置在19.08或19.38附近，而632和-1.34%显示市场活动。立即关注SPXX的实时图表更新。

如何投资SPXX股票？

投资Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund需要考虑年度范围15.78 - 19.38和当前价格19.08。许多人在以19.08或19.38下订单之前，会比较2.86%和。实时查看SPXX价格图表，了解每日变化。

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund的最高价格是19.38。在15.78 - 19.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund的绩效。

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund（SPXX）的最低价格为15.78。将其与当前的19.08和15.78 - 19.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPXX股票是什么时候拆分的？

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.10和6.30%中可见。

日范围
18.98 19.38
年范围
15.78 19.38
前一天收盘价
19.10
开盘价
19.34
卖价
19.08
买价
19.38
最低价
18.98
最高价
19.38
交易量
632
日变化
-0.10%
月变化
2.86%
6个月变化
7.98%
年变化
6.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%