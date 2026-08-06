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SPXE: ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
Курс SPXE за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.26, а максимальная — 83.28.
Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXE сегодня?
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) сегодня оценивается на уровне 83.26. Инструмент торгуется в пределах 83.26 - 83.28, вчерашнее закрытие составило 82.80, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF в настоящее время оценивается в 83.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.14% и USD. Отслеживайте движения SPXE на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXE?
Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) по текущей цене 83.26. Ордера обычно размещаются около 83.26 или 83.56, тогда как 3 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXE?
Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF предполагает учет годового диапазона 67.82 - 83.28 и текущей цены 83.26. Многие сравнивают 1.02% и 12.82% перед размещением ордеров на 83.26 или 83.56. Изучайте ежедневные изменения цены SPXE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?
Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) за последний год составила 83.28. Акции заметно колебались в пределах 67.82 - 83.28, сравнение с 82.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?
Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) за год составила 67.82. Сравнение с текущими 83.26 и 67.82 - 83.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXE?
В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.80 и 20.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 82.80
- Open
- 83.28
- Bid
- 83.26
- Ask
- 83.56
- Low
- 83.26
- High
- 83.28
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 12.82%
- Годовое изменение
- 20.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%