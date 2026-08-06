КотировкиРазделы
Валюты / SPXE
Назад в Рынок акций США

SPXE: ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

83.26 USD 0.46 (0.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPXE за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.26, а максимальная — 83.28.

Следите за динамикой ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPXE

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXE сегодня?

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) сегодня оценивается на уровне 83.26. Инструмент торгуется в пределах 83.26 - 83.28, вчерашнее закрытие составило 82.80, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF в настоящее время оценивается в 83.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.14% и USD. Отслеживайте движения SPXE на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXE?

Вы можете купить акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) по текущей цене 83.26. Ордера обычно размещаются около 83.26 или 83.56, тогда как 3 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXE?

Инвестирование в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF предполагает учет годового диапазона 67.82 - 83.28 и текущей цены 83.26. Многие сравнивают 1.02% и 12.82% перед размещением ордеров на 83.26 или 83.56. Изучайте ежедневные изменения цены SPXE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?

Самая высокая цена ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) за последний год составила 83.28. Акции заметно колебались в пределах 67.82 - 83.28, сравнение с 82.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF?

Самая низкая цена ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) за год составила 67.82. Сравнение с текущими 83.26 и 67.82 - 83.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXE?

В прошлом ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 82.80 и 20.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.26 83.28
Годовой диапазон
67.82 83.28
Предыдущее закрытие
82.80
Open
83.28
Bid
83.26
Ask
83.56
Low
83.26
High
83.28
Объем
3
Дневное изменение
0.56%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
12.82%
Годовое изменение
20.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%