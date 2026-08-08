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SPXE: ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

82.88 USD 0.38 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPXE汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点82.88和高点82.88进行交易。

关注ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPXE新闻

常见问题解答

SPXE股票今天的价格是多少？

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票今天的定价为82.88。它在82.88 - 82.88范围内交易，昨天的收盘价为83.26，交易量达到1。SPXE的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票是否支付股息？

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF目前的价值为82.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.60%和USD。实时查看图表以跟踪SPXE走势。

如何购买SPXE股票？

您可以以82.88的当前价格购买ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票。订单通常设置在82.88或83.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPXE的实时图表更新。

如何投资SPXE股票？

投资ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF需要考虑年度范围67.82 - 83.28和当前价格82.88。许多人在以82.88或83.18下订单之前，会比较0.56%和。实时查看SPXE价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF的最高价格是83.28。在67.82 - 83.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票的最低价格是多少？

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF（SPXE）的最低价格为67.82。将其与当前的82.88和67.82 - 83.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPXE股票是什么时候拆分的？

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.26和19.60%中可见。

日范围
82.88 82.88
年范围
67.82 83.28
前一天收盘价
83.26
开盘价
82.88
卖价
82.88
买价
83.18
最低价
82.88
最高价
82.88
交易量
1
日变化
-0.46%
月变化
0.56%
6个月变化
12.30%
年变化
19.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%