SPXE股票今天的价格是多少？ ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票今天的定价为82.88。它在82.88 - 82.88范围内交易，昨天的收盘价为83.26，交易量达到1。SPXE的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票是否支付股息？ ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF目前的价值为82.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.60%和USD。实时查看图表以跟踪SPXE走势。

如何购买SPXE股票？ 您可以以82.88的当前价格购买ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票。订单通常设置在82.88或83.18附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPXE的实时图表更新。

如何投资SPXE股票？ 投资ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF需要考虑年度范围67.82 - 83.28和当前价格82.88。许多人在以82.88或83.18下订单之前，会比较0.56%和。实时查看SPXE价格图表，了解每日变化。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF的最高价格是83.28。在67.82 - 83.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF的绩效。

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF股票的最低价格是多少？ ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF（SPXE）的最低价格为67.82。将其与当前的82.88和67.82 - 83.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。