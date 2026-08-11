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SPXD: Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
Курс SPXD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.51, а максимальная — 29.51.
Следите за динамикой Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPXD сегодня?
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) сегодня оценивается на уровне 29.51. Инструмент торгуется в пределах 29.51 - 29.51, вчерашнее закрытие составило 29.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF в настоящее время оценивается в 29.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.23% и USD. Отслеживайте движения SPXD на графике в реальном времени.
Как купить акции SPXD?
Вы можете купить акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) по текущей цене 29.51. Ордера обычно размещаются около 29.51 или 29.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPXD?
Инвестирование в Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF предполагает учет годового диапазона 24.82 - 29.59 и текущей цены 29.51. Многие сравнивают 1.03% и 6.69% перед размещением ордеров на 29.51 или 29.81. Изучайте ежедневные изменения цены SPXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?
Самая высокая цена Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) за последний год составила 29.59. Акции заметно колебались в пределах 24.82 - 29.59, сравнение с 29.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?
Самая низкая цена Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) за год составила 24.82. Сравнение с текущими 29.51 и 24.82 - 29.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPXD?
В прошлом Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.52 и 18.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.52
- Open
- 29.51
- Bid
- 29.51
- Ask
- 29.81
- Low
- 29.51
- High
- 29.51
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 6.69%
- Годовое изменение
- 18.23%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%