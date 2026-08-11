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SPXD: Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF

29.51 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPXD за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.51, а максимальная — 29.51.

Следите за динамикой Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPXD сегодня?

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) сегодня оценивается на уровне 29.51. Инструмент торгуется в пределах 29.51 - 29.51, вчерашнее закрытие составило 29.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF в настоящее время оценивается в 29.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.23% и USD. Отслеживайте движения SPXD на графике в реальном времени.

Как купить акции SPXD?

Вы можете купить акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) по текущей цене 29.51. Ордера обычно размещаются около 29.51 или 29.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPXD?

Инвестирование в Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF предполагает учет годового диапазона 24.82 - 29.59 и текущей цены 29.51. Многие сравнивают 1.03% и 6.69% перед размещением ордеров на 29.51 или 29.81. Изучайте ежедневные изменения цены SPXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?

Самая высокая цена Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) за последний год составила 29.59. Акции заметно колебались в пределах 24.82 - 29.59, сравнение с 29.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF?

Самая низкая цена Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (SPXD) за год составила 24.82. Сравнение с текущими 29.51 и 24.82 - 29.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPXD?

В прошлом Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.52 и 18.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.51 29.51
Годовой диапазон
24.82 29.59
Предыдущее закрытие
29.52
Open
29.51
Bid
29.51
Ask
29.81
Low
29.51
High
29.51
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
6.69%
Годовое изменение
18.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%