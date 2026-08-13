SPXD: Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF
今日SPXD汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.51和高点29.51进行交易。
关注Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SPXD股票今天的价格是多少？
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票今天的定价为29.51。它在29.51 - 29.51范围内交易，昨天的收盘价为29.52，交易量达到1。SPXD的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票是否支付股息？
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.23%和USD。实时查看图表以跟踪SPXD走势。
如何购买SPXD股票？
您可以以29.51的当前价格购买Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPXD的实时图表更新。
如何投资SPXD股票？
投资Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF需要考虑年度范围24.82 - 29.59和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较1.03%和。实时查看SPXD价格图表，了解每日变化。
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF的最高价格是29.59。在24.82 - 29.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF的绩效。
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF（SPXD）的最低价格为24.82。将其与当前的29.51和24.82 - 29.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPXD股票是什么时候拆分的？
Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.52和18.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.52
- 开盘价
- 29.51
- 卖价
- 29.51
- 买价
- 29.81
- 最低价
- 29.51
- 最高价
- 29.51
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.03%
- 6个月变化
- 6.69%
- 年变化
- 18.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%