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SPXD: Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF

29.51 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPXD汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.51和高点29.51进行交易。

关注Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPXD股票今天的价格是多少？

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票今天的定价为29.51。它在29.51 - 29.51范围内交易，昨天的收盘价为29.52，交易量达到1。SPXD的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票是否支付股息？

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.23%和USD。实时查看图表以跟踪SPXD走势。

如何购买SPXD股票？

您可以以29.51的当前价格购买Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPXD的实时图表更新。

如何投资SPXD股票？

投资Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF需要考虑年度范围24.82 - 29.59和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较1.03%和。实时查看SPXD价格图表，了解每日变化。

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF的最高价格是29.59。在24.82 - 29.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF的绩效。

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF（SPXD）的最低价格为24.82。将其与当前的29.51和24.82 - 29.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPXD股票是什么时候拆分的？

Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.52和18.23%中可见。

日范围
29.51 29.51
年范围
24.82 29.59
前一天收盘价
29.52
开盘价
29.51
卖价
29.51
买价
29.81
最低价
29.51
最高价
29.51
交易量
1
日变化
-0.03%
月变化
1.03%
6个月变化
6.69%
年变化
18.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%