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SPVM: Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

77.64 USD 0.30 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPVM за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.59, а максимальная — 77.72.

Следите за динамикой Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPVM сегодня?

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) сегодня оценивается на уровне 77.64. Инструмент торгуется в пределах 77.59 - 77.72, вчерашнее закрытие составило 77.34, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPVM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF в настоящее время оценивается в 77.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.71% и USD. Отслеживайте движения SPVM на графике в реальном времени.

Как купить акции SPVM?

Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) по текущей цене 77.64. Ордера обычно размещаются около 77.64 или 77.94, тогда как 31 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPVM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPVM?

Инвестирование в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 63.62 - 78.38 и текущей цены 77.64. Многие сравнивают -0.14% и 8.04% перед размещением ордеров на 77.64 или 77.94. Изучайте ежедневные изменения цены SPVM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) за последний год составила 78.38. Акции заметно колебались в пределах 63.62 - 78.38, сравнение с 77.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) за год составила 63.62. Сравнение с текущими 77.64 и 63.62 - 78.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPVM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPVM?

В прошлом Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.34 и 21.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.59 77.72
Годовой диапазон
63.62 78.38
Предыдущее закрытие
77.34
Open
77.68
Bid
77.64
Ask
77.94
Low
77.59
High
77.72
Объем
31
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
-0.14%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
21.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%