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SPVM: Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
Курс SPVM за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.59, а максимальная — 77.72.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPVM сегодня?
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) сегодня оценивается на уровне 77.64. Инструмент торгуется в пределах 77.59 - 77.72, вчерашнее закрытие составило 77.34, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPVM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF в настоящее время оценивается в 77.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.71% и USD. Отслеживайте движения SPVM на графике в реальном времени.
Как купить акции SPVM?
Вы можете купить акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) по текущей цене 77.64. Ордера обычно размещаются около 77.64 или 77.94, тогда как 31 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPVM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPVM?
Инвестирование в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 63.62 - 78.38 и текущей цены 77.64. Многие сравнивают -0.14% и 8.04% перед размещением ордеров на 77.64 или 77.94. Изучайте ежедневные изменения цены SPVM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Самая высокая цена Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) за последний год составила 78.38. Акции заметно колебались в пределах 63.62 - 78.38, сравнение с 77.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF?
Самая низкая цена Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) за год составила 63.62. Сравнение с текущими 77.64 и 63.62 - 78.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPVM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPVM?
В прошлом Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.34 и 21.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.34
- Open
- 77.68
- Bid
- 77.64
- Ask
- 77.94
- Low
- 77.59
- High
- 77.72
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- 21.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%