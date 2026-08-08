SPVM: Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
今日SPVM汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点77.75和高点78.03进行交易。
关注Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPVM股票今天的价格是多少？
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票今天的定价为77.94。它在77.75 - 78.03范围内交易，昨天的收盘价为77.64，交易量达到12。SPVM的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票是否支付股息？
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF目前的价值为77.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.18%和USD。实时查看图表以跟踪SPVM走势。
如何购买SPVM股票？
您可以以77.94的当前价格购买Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票。订单通常设置在77.94或78.24附近，而12和0.24%显示市场活动。立即关注SPVM的实时图表更新。
如何投资SPVM股票？
投资Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF需要考虑年度范围63.62 - 78.38和当前价格77.94。许多人在以77.94或78.24下订单之前，会比较0.24%和。实时查看SPVM价格图表，了解每日变化。
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF的最高价格是78.38。在63.62 - 78.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF的绩效。
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票的最低价格是多少？
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）的最低价格为63.62。将其与当前的77.94和63.62 - 78.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPVM股票是什么时候拆分的？
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.64和22.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.64
- 开盘价
- 77.75
- 卖价
- 77.94
- 买价
- 78.24
- 最低价
- 77.75
- 最高价
- 78.03
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- 8.46%
- 年变化
- 22.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%