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SPVM: Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

77.94 USD 0.30 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPVM汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点77.75和高点78.03进行交易。

关注Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPVM新闻

常见问题解答

SPVM股票今天的价格是多少？

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票今天的定价为77.94。它在77.75 - 78.03范围内交易，昨天的收盘价为77.64，交易量达到12。SPVM的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票是否支付股息？

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF目前的价值为77.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.18%和USD。实时查看图表以跟踪SPVM走势。

如何购买SPVM股票？

您可以以77.94的当前价格购买Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票。订单通常设置在77.94或78.24附近，而12和0.24%显示市场活动。立即关注SPVM的实时图表更新。

如何投资SPVM股票？

投资Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF需要考虑年度范围63.62 - 78.38和当前价格77.94。许多人在以77.94或78.24下订单之前，会比较0.24%和。实时查看SPVM价格图表，了解每日变化。

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF的最高价格是78.38。在63.62 - 78.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF的绩效。

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF股票的最低价格是多少？

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF（SPVM）的最低价格为63.62。将其与当前的77.94和63.62 - 78.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPVM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPVM股票是什么时候拆分的？

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.64和22.18%中可见。

日范围
77.75 78.03
年范围
63.62 78.38
前一天收盘价
77.64
开盘价
77.75
卖价
77.94
买价
78.24
最低价
77.75
最高价
78.03
交易量
12
日变化
0.39%
月变化
0.24%
6个月变化
8.46%
年变化
22.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%