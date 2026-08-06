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SPUU: Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares
Курс SPUU за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 228.54, а максимальная — 229.45.
Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPUU сегодня?
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) сегодня оценивается на уровне 229.01. Инструмент торгуется в пределах 228.54 - 229.45, вчерашнее закрытие составило 229.03, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 229.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.31% и USD. Отслеживайте движения SPUU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPUU?
Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) по текущей цене 229.01. Ордера обычно размещаются около 229.01 или 229.31, тогда как 21 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPUU?
Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 154.85 - 231.19 и текущей цены 229.01. Многие сравнивают 5.59% и 26.75% перед размещением ордеров на 229.01 или 229.31. Изучайте ежедневные изменения цены SPUU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) за последний год составила 231.19. Акции заметно колебались в пределах 154.85 - 231.19, сравнение с 229.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) за год составила 154.85. Сравнение с текущими 229.01 и 154.85 - 231.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPUU?
В прошлом Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 229.03 и 39.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 229.03
- Open
- 229.19
- Bid
- 229.01
- Ask
- 229.31
- Low
- 228.54
- High
- 229.45
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 5.59%
- 6-месячное изменение
- 26.75%
- Годовое изменение
- 39.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%