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SPUU: Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares

229.01 USD 0.02 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPUU за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 228.54, а максимальная — 229.45.

Следите за динамикой Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPUU сегодня?

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) сегодня оценивается на уровне 229.01. Инструмент торгуется в пределах 228.54 - 229.45, вчерашнее закрытие составило 229.03, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares в настоящее время оценивается в 229.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.31% и USD. Отслеживайте движения SPUU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPUU?

Вы можете купить акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) по текущей цене 229.01. Ордера обычно размещаются около 229.01 или 229.31, тогда как 21 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPUU?

Инвестирование в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares предполагает учет годового диапазона 154.85 - 231.19 и текущей цены 229.01. Многие сравнивают 5.59% и 26.75% перед размещением ордеров на 229.01 или 229.31. Изучайте ежедневные изменения цены SPUU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) за последний год составила 231.19. Акции заметно колебались в пределах 154.85 - 231.19, сравнение с 229.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares (SPUU) за год составила 154.85. Сравнение с текущими 229.01 и 154.85 - 231.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPUU?

В прошлом Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 229.03 и 39.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
228.54 229.45
Годовой диапазон
154.85 231.19
Предыдущее закрытие
229.03
Open
229.19
Bid
229.01
Ask
229.31
Low
228.54
High
229.45
Объем
21
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
5.59%
6-месячное изменение
26.75%
Годовое изменение
39.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%