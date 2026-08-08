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SPUU: 标普500每日两倍做多

227.48 USD 1.53 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPUU汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点227.04和高点229.34进行交易。

关注标普500每日两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPUU新闻

常见问题解答

SPUU股票今天的价格是多少？

标普500每日两倍做多股票今天的定价为227.48。它在227.04 - 229.34范围内交易，昨天的收盘价为229.01，交易量达到56。SPUU的实时价格图表显示了这些更新。

标普500每日两倍做多股票是否支付股息？

标普500每日两倍做多目前的价值为227.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.38%和USD。实时查看图表以跟踪SPUU走势。

如何购买SPUU股票？

您可以以227.48的当前价格购买标普500每日两倍做多股票。订单通常设置在227.48或227.78附近，而56和-0.81%显示市场活动。立即关注SPUU的实时图表更新。

如何投资SPUU股票？

投资标普500每日两倍做多需要考虑年度范围154.85 - 231.19和当前价格227.48。许多人在以227.48或227.78下订单之前，会比较4.89%和。实时查看SPUU价格图表，了解每日变化。

标普500每日两倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，标普500每日两倍做多的最高价格是231.19。在154.85 - 231.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪标普500每日两倍做多的绩效。

标普500每日两倍做多股票的最低价格是多少？

标普500每日两倍做多（SPUU）的最低价格为154.85。将其与当前的227.48和154.85 - 231.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPUU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPUU股票是什么时候拆分的？

标普500每日两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、229.01和38.38%中可见。

日范围
227.04 229.34
年范围
154.85 231.19
前一天收盘价
229.01
开盘价
229.34
卖价
227.48
买价
227.78
最低价
227.04
最高价
229.34
交易量
56
日变化
-0.67%
月变化
4.89%
6个月变化
25.90%
年变化
38.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%