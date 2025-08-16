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SPUC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C

50.41 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPUC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.37, а максимальная — 50.52.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPUC сегодня?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) сегодня оценивается на уровне 50.41. Инструмент торгуется в пределах 50.37 - 50.52, вчерашнее закрытие составило 50.44, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C в настоящее время оценивается в 50.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.90% и USD. Отслеживайте движения SPUC на графике в реальном времени.

Как купить акции SPUC?

Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) по текущей цене 50.41. Ордера обычно размещаются около 50.41 или 50.71, тогда как 45 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPUC?

Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C предполагает учет годового диапазона 43.31 - 51.36 и текущей цены 50.41. Многие сравнивают 2.88% и 9.99% перед размещением ордеров на 50.41 или 50.71. Изучайте ежедневные изменения цены SPUC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?

Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) за последний год составила 51.36. Акции заметно колебались в пределах 43.31 - 51.36, сравнение с 50.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?

Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) за год составила 43.31. Сравнение с текущими 50.41 и 43.31 - 51.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPUC?

В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.44 и 7.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.37 50.52
Годовой диапазон
43.31 51.36
Предыдущее закрытие
50.44
Open
50.37
Bid
50.41
Ask
50.71
Low
50.37
High
50.52
Объем
45
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
2.88%
6-месячное изменение
9.99%
Годовое изменение
7.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%