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SPUC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C
Курс SPUC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.37, а максимальная — 50.52.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPUC сегодня?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) сегодня оценивается на уровне 50.41. Инструмент торгуется в пределах 50.37 - 50.52, вчерашнее закрытие составило 50.44, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPUC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C в настоящее время оценивается в 50.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.90% и USD. Отслеживайте движения SPUC на графике в реальном времени.
Как купить акции SPUC?
Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) по текущей цене 50.41. Ордера обычно размещаются около 50.41 или 50.71, тогда как 45 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPUC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPUC?
Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C предполагает учет годового диапазона 43.31 - 51.36 и текущей цены 50.41. Многие сравнивают 2.88% и 9.99% перед размещением ордеров на 50.41 или 50.71. Изучайте ежедневные изменения цены SPUC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?
Самая высокая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) за последний год составила 51.36. Акции заметно колебались в пределах 43.31 - 51.36, сравнение с 50.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C?
Самая низкая цена Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C (SPUC) за год составила 43.31. Сравнение с текущими 50.41 и 43.31 - 51.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPUC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPUC?
В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.44 и 7.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.44
- Open
- 50.37
- Bid
- 50.41
- Ask
- 50.71
- Low
- 50.37
- High
- 50.52
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 2.88%
- 6-месячное изменение
- 9.99%
- Годовое изменение
- 7.90%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%