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SPUC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C

50.28 USD 0.13 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPUC汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点50.24和高点50.46进行交易。

关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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SPUC新闻

常见问题解答

SPUC股票今天的价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票今天的定价为50.28。它在50.24 - 50.46范围内交易，昨天的收盘价为50.41，交易量达到42。SPUC的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票是否支付股息？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C目前的价值为50.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.62%和USD。实时查看图表以跟踪SPUC走势。

如何购买SPUC股票？

您可以以50.28的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票。订单通常设置在50.28或50.58附近，而42和-0.34%显示市场活动。立即关注SPUC的实时图表更新。

如何投资SPUC股票？

投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C需要考虑年度范围43.31 - 51.36和当前价格50.28。许多人在以50.28或50.58下订单之前，会比较2.61%和。实时查看SPUC价格图表，了解每日变化。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C的最高价格是51.36。在43.31 - 51.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C的绩效。

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票的最低价格是多少？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C（SPUC）的最低价格为43.31。将其与当前的50.28和43.31 - 51.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPUC股票是什么时候拆分的？

Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.41和7.62%中可见。

日范围
50.24 50.46
年范围
43.31 51.36
前一天收盘价
50.41
开盘价
50.45
卖价
50.28
买价
50.58
最低价
50.24
最高价
50.46
交易量
42
日变化
-0.26%
月变化
2.61%
6个月变化
9.71%
年变化
7.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%