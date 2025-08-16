SPUC: Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C
今日SPUC汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点50.24和高点50.46进行交易。
关注Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPUC新闻
- Asset Allocation Outlook Q3 2026: Staying Pro-Risk In A Broadening AI Cycle
- Q2 Recap: Historic Rebound Amid Balanced Risks
- July Market Digest
- Midyear Equity Outlook: Earnings Strength Fuels Optimism
- Large Caps - Big Opportunity
- Q1 2026 Dividend Check-In: Highest Quarterly Hike Percentage Since 2019
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
常见问题解答
SPUC股票今天的价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票今天的定价为50.28。它在50.24 - 50.46范围内交易，昨天的收盘价为50.41，交易量达到42。SPUC的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票是否支付股息？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C目前的价值为50.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.62%和USD。实时查看图表以跟踪SPUC走势。
如何购买SPUC股票？
您可以以50.28的当前价格购买Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票。订单通常设置在50.28或50.58附近，而42和-0.34%显示市场活动。立即关注SPUC的实时图表更新。
如何投资SPUC股票？
投资Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C需要考虑年度范围43.31 - 51.36和当前价格50.28。许多人在以50.28或50.58下订单之前，会比较2.61%和。实时查看SPUC价格图表，了解每日变化。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C的最高价格是51.36。在43.31 - 51.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C的绩效。
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C股票的最低价格是多少？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C（SPUC）的最低价格为43.31。将其与当前的50.28和43.31 - 51.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPUC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPUC股票是什么时候拆分的？
Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Upside C历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.41和7.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.41
- 开盘价
- 50.45
- 卖价
- 50.28
- 买价
- 50.58
- 最低价
- 50.24
- 最高价
- 50.46
- 交易量
- 42
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- 9.71%
- 年变化
- 7.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%