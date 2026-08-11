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SPTU: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
Курс SPTU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.04, а максимальная — 25.04.
Следите за динамикой SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPTU сегодня?
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) сегодня оценивается на уровне 25.04. Инструмент торгуется в пределах 25.04 - 25.04, вчерашнее закрытие составило 25.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 25.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения SPTU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPTU?
Вы можете купить акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) по текущей цене 25.04. Ордера обычно размещаются около 25.04 или 25.34, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPTU?
Инвестирование в SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 24.97 - 25.10 и текущей цены 25.04. Многие сравнивают 0.08% и 0.09% перед размещением ордеров на 25.04 или 25.34. Изучайте ежедневные изменения цены SPTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?
Самая высокая цена SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) за последний год составила 25.10. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 25.10, сравнение с 25.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?
Самая низкая цена SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 25.04 и 24.97 - 25.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPTU?
В прошлом SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.04 и 0.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.04
- Open
- 25.04
- Bid
- 25.04
- Ask
- 25.34
- Low
- 25.04
- High
- 25.04
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.09%
- Годовое изменение
- 0.12%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%