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SPTU: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

25.04 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPTU за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.04, а максимальная — 25.04.

Следите за динамикой SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPTU сегодня?

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) сегодня оценивается на уровне 25.04. Инструмент торгуется в пределах 25.04 - 25.04, вчерашнее закрытие составило 25.04, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF в настоящее время оценивается в 25.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения SPTU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPTU?

Вы можете купить акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) по текущей цене 25.04. Ордера обычно размещаются около 25.04 или 25.34, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPTU?

Инвестирование в SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF предполагает учет годового диапазона 24.97 - 25.10 и текущей цены 25.04. Многие сравнивают 0.08% и 0.09% перед размещением ордеров на 25.04 или 25.34. Изучайте ежедневные изменения цены SPTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?

Самая высокая цена SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) за последний год составила 25.10. Акции заметно колебались в пределах 24.97 - 25.10, сравнение с 25.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF?

Самая низкая цена SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) за год составила 24.97. Сравнение с текущими 25.04 и 24.97 - 25.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPTU?

В прошлом SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.04 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.04 25.04
Годовой диапазон
24.97 25.10
Предыдущее закрытие
25.04
Open
25.04
Bid
25.04
Ask
25.34
Low
25.04
High
25.04
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.09%
Годовое изменение
0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%