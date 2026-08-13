SPTU股票今天的价格是多少？ SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票今天的定价为25.04。它在25.04 - 25.04范围内交易，昨天的收盘价为25.04，交易量达到1。SPTU的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票是否支付股息？ SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪SPTU走势。

如何购买SPTU股票？ 您可以以25.04的当前价格购买SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPTU的实时图表更新。

如何投资SPTU股票？ 投资SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF需要考虑年度范围24.97 - 25.10和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SPTU价格图表，了解每日变化。

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF的最高价格是25.10。在24.97 - 25.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF的绩效。

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF（SPTU）的最低价格为24.97。将其与当前的25.04和24.97 - 25.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。