SPTU: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
今日SPTU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.04和高点25.04进行交易。
关注SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SPTU股票今天的价格是多少？
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票今天的定价为25.04。它在25.04 - 25.04范围内交易，昨天的收盘价为25.04，交易量达到1。SPTU的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票是否支付股息？
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.12%和USD。实时查看图表以跟踪SPTU走势。
如何购买SPTU股票？
您可以以25.04的当前价格购买SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SPTU的实时图表更新。
如何投资SPTU股票？
投资SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF需要考虑年度范围24.97 - 25.10和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.08%和。实时查看SPTU价格图表，了解每日变化。
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF的最高价格是25.10。在24.97 - 25.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF的绩效。
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF（SPTU）的最低价格为24.97。将其与当前的25.04和24.97 - 25.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTU股票是什么时候拆分的？
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.04和0.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.04
- 开盘价
- 25.04
- 卖价
- 25.04
- 买价
- 25.34
- 最低价
- 25.04
- 最高价
- 25.04
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.09%
- 年变化
- 0.12%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%