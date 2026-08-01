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SPTL: SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
Курс SPTL за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.12, а максимальная — 25.16.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPTL сегодня?
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) сегодня оценивается на уровне 25.13. Инструмент торгуется в пределах 25.12 - 25.16, вчерашнее закрытие составило 25.05, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF?
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 25.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.13% и USD. Отслеживайте движения SPTL на графике в реальном времени.
Как купить акции SPTL?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) по текущей цене 25.13. Ордера обычно размещаются около 25.13 или 25.43, тогда как 99 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPTL?
Инвестирование в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 24.99 - 27.47 и текущей цены 25.13. Многие сравнивают 0.16% и -7.68% перед размещением ордеров на 25.13 или 25.43. Изучайте ежедневные изменения цены SPTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) за последний год составила 27.47. Акции заметно колебались в пределах 24.99 - 27.47, сравнение с 25.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) за год составила 24.99. Сравнение с текущими 25.13 и 24.99 - 27.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPTL?
В прошлом SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.05 и -7.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.05
- Open
- 25.12
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.12
- High
- 25.16
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -7.68%
- Годовое изменение
- -7.13%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%