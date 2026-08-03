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SPTL: SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

25.09 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPTL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.16进行交易。

关注SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPTL新闻

常见问题解答

SPTL股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票今天的定价为25.09。它在25.08 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.05，交易量达到1596。SPTL的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF目前的价值为25.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.28%和USD。实时查看图表以跟踪SPTL走势。

如何购买SPTL股票？

您可以以25.09的当前价格购买SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票。订单通常设置在25.09或25.39附近，而1596和-0.12%显示市场活动。立即关注SPTL的实时图表更新。

如何投资SPTL股票？

投资SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF需要考虑年度范围24.99 - 27.47和当前价格25.09。许多人在以25.09或25.39下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SPTL价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的最高价格是27.47。在24.99 - 27.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的绩效。

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF（SPTL）的最低价格为24.99。将其与当前的25.09和24.99 - 27.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPTL股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.05和-7.28%中可见。

日范围
25.08 25.16
年范围
24.99 27.47
前一天收盘价
25.05
开盘价
25.12
卖价
25.09
买价
25.39
最低价
25.08
最高价
25.16
交易量
1.596 K
日变化
0.16%
月变化
0.00%
6个月变化
-7.83%
年变化
-7.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%