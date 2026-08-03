SPTL: SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
今日SPTL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.16进行交易。
关注SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPTL股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票今天的定价为25.09。它在25.08 - 25.16范围内交易，昨天的收盘价为25.05，交易量达到1596。SPTL的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF目前的价值为25.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.28%和USD。实时查看图表以跟踪SPTL走势。
如何购买SPTL股票？
您可以以25.09的当前价格购买SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票。订单通常设置在25.09或25.39附近，而1596和-0.12%显示市场活动。立即关注SPTL的实时图表更新。
如何投资SPTL股票？
投资SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF需要考虑年度范围24.99 - 27.47和当前价格25.09。许多人在以25.09或25.39下订单之前，会比较0.00%和。实时查看SPTL价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的最高价格是27.47。在24.99 - 27.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF的绩效。
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF（SPTL）的最低价格为24.99。将其与当前的25.09和24.99 - 27.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTL股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.05和-7.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.05
- 开盘价
- 25.12
- 卖价
- 25.09
- 买价
- 25.39
- 最低价
- 25.08
- 最高价
- 25.16
- 交易量
- 1.596 K
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -7.83%
- 年变化
- -7.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%