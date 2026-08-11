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SPTB: SPDR Portfolio Treasury ETF

29.56 USD 0.10 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPTB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.56, а максимальная — 29.60.

Следите за динамикой SPDR Portfolio Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPTB сегодня?

SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) сегодня оценивается на уровне 29.56. Инструмент торгуется в пределах 29.56 - 29.60, вчерашнее закрытие составило 29.66, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Treasury ETF?

SPDR Portfolio Treasury ETF в настоящее время оценивается в 29.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.62% и USD. Отслеживайте движения SPTB на графике в реальном времени.

Как купить акции SPTB?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) по текущей цене 29.56. Ордера обычно размещаются около 29.56 или 29.86, тогда как 47 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPTB?

Инвестирование в SPDR Portfolio Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 29.55 - 30.91 и текущей цены 29.56. Многие сравнивают 0.00% и -3.70% перед размещением ордеров на 29.56 или 29.86. Изучайте ежедневные изменения цены SPTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Treasury ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) за последний год составила 30.91. Акции заметно колебались в пределах 29.55 - 30.91, сравнение с 29.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Treasury ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) за год составила 29.55. Сравнение с текущими 29.56 и 29.55 - 30.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPTB?

В прошлом SPDR Portfolio Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.66 и -3.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.56 29.60
Годовой диапазон
29.55 30.91
Предыдущее закрытие
29.66
Open
29.59
Bid
29.56
Ask
29.86
Low
29.56
High
29.60
Объем
47
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.70%
Годовое изменение
-3.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%