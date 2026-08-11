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SPTB: SPDR Portfolio Treasury ETF
Курс SPTB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.56, а максимальная — 29.60.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPTB сегодня?
SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) сегодня оценивается на уровне 29.56. Инструмент торгуется в пределах 29.56 - 29.60, вчерашнее закрытие составило 29.66, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Treasury ETF?
SPDR Portfolio Treasury ETF в настоящее время оценивается в 29.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.62% и USD. Отслеживайте движения SPTB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPTB?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) по текущей цене 29.56. Ордера обычно размещаются около 29.56 или 29.86, тогда как 47 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPTB?
Инвестирование в SPDR Portfolio Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 29.55 - 30.91 и текущей цены 29.56. Многие сравнивают 0.00% и -3.70% перед размещением ордеров на 29.56 или 29.86. Изучайте ежедневные изменения цены SPTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Treasury ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) за последний год составила 30.91. Акции заметно колебались в пределах 29.55 - 30.91, сравнение с 29.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Treasury ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) за год составила 29.55. Сравнение с текущими 29.56 и 29.55 - 30.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPTB?
В прошлом SPDR Portfolio Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.66 и -3.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.66
- Open
- 29.59
- Bid
- 29.56
- Ask
- 29.86
- Low
- 29.56
- High
- 29.60
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.70%
- Годовое изменение
- -3.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%