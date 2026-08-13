SPTB股票今天的价格是多少？ SPDR Portfolio Treasury ETF股票今天的定价为29.59。它在29.59 - 29.62范围内交易，昨天的收盘价为29.56，交易量达到50。SPTB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Treasury ETF股票是否支付股息？ SPDR Portfolio Treasury ETF目前的价值为29.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪SPTB走势。

如何购买SPTB股票？ 您可以以29.59的当前价格购买SPDR Portfolio Treasury ETF股票。订单通常设置在29.59或29.89附近，而50和-0.07%显示市场活动。立即关注SPTB的实时图表更新。

如何投资SPTB股票？ 投资SPDR Portfolio Treasury ETF需要考虑年度范围29.55 - 30.91和当前价格29.59。许多人在以29.59或29.89下订单之前，会比较0.10%和。实时查看SPTB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Portfolio Treasury ETF的最高价格是30.91。在29.55 - 30.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Treasury ETF的绩效。

SPDR Portfolio Treasury ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Portfolio Treasury ETF（SPTB）的最低价格为29.55。将其与当前的29.59和29.55 - 30.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。