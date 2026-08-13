SPTB: SPDR Portfolio Treasury ETF
今日SPTB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.59和高点29.62进行交易。
关注SPDR Portfolio Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SPTB股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio Treasury ETF股票今天的定价为29.59。它在29.59 - 29.62范围内交易，昨天的收盘价为29.56，交易量达到50。SPTB的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio Treasury ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio Treasury ETF目前的价值为29.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪SPTB走势。
如何购买SPTB股票？
您可以以29.59的当前价格购买SPDR Portfolio Treasury ETF股票。订单通常设置在29.59或29.89附近，而50和-0.07%显示市场活动。立即关注SPTB的实时图表更新。
如何投资SPTB股票？
投资SPDR Portfolio Treasury ETF需要考虑年度范围29.55 - 30.91和当前价格29.59。许多人在以29.59或29.89下订单之前，会比较0.10%和。实时查看SPTB价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio Treasury ETF的最高价格是30.91。在29.55 - 30.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Treasury ETF的绩效。
SPDR Portfolio Treasury ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio Treasury ETF（SPTB）的最低价格为29.55。将其与当前的29.59和29.55 - 30.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPTB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPTB股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.56和-3.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.56
- 开盘价
- 29.61
- 卖价
- 29.59
- 买价
- 29.89
- 最低价
- 29.59
- 最高价
- 29.62
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- -3.61%
- 年变化
- -3.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%