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SPSB: SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
Курс SPSB за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.90, а максимальная — 29.91.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SPSB
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- BUXX: Active ETF With 4.9% Yield, Low Credit Risk And Low Duration (NYSE:BUXX)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPSB сегодня?
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) сегодня оценивается на уровне 29.90. Инструмент торгуется в пределах 29.90 - 29.91, вчерашнее закрытие составило 29.89, а торговый объем достиг 171. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF?
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 29.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.25% и USD. Отслеживайте движения SPSB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPSB?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) по текущей цене 29.90. Ордера обычно размещаются около 29.90 или 30.20, тогда как 171 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPSB?
Инвестирование в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 29.84 - 30.34 и текущей цены 29.90. Многие сравнивают 0.17% и -0.99% перед размещением ордеров на 29.90 или 30.20. Изучайте ежедневные изменения цены SPSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) за последний год составила 30.34. Акции заметно колебались в пределах 29.84 - 30.34, сравнение с 29.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) за год составила 29.84. Сравнение с текущими 29.90 и 29.84 - 30.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPSB?
В прошлом SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.89 и -1.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.89
- Open
- 29.90
- Bid
- 29.90
- Ask
- 30.20
- Low
- 29.90
- High
- 29.91
- Объем
- 171
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- -0.99%
- Годовое изменение
- -1.25%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%