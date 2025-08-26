SPSB股票今天的价格是多少？ SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票今天的定价为29.89。它在29.89 - 29.91范围内交易，昨天的收盘价为29.89，交易量达到2411。SPSB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF目前的价值为29.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SPSB走势。

如何购买SPSB股票？ 您可以以29.89的当前价格购买SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在29.89或30.19附近，而2411和-0.03%显示市场活动。立即关注SPSB的实时图表更新。

如何投资SPSB股票？ 投资SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF需要考虑年度范围29.84 - 30.34和当前价格29.89。许多人在以29.89或30.19下订单之前，会比较0.13%和。实时查看SPSB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的最高价格是30.34。在29.84 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF（SPSB）的最低价格为29.84。将其与当前的29.89和29.84 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。