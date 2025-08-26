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SPSB: SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

29.89 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPSB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.89和高点29.91进行交易。

关注SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPSB新闻

常见问题解答

SPSB股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票今天的定价为29.89。它在29.89 - 29.91范围内交易，昨天的收盘价为29.89，交易量达到2411。SPSB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF目前的价值为29.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.29%和USD。实时查看图表以跟踪SPSB走势。

如何购买SPSB股票？

您可以以29.89的当前价格购买SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在29.89或30.19附近，而2411和-0.03%显示市场活动。立即关注SPSB的实时图表更新。

如何投资SPSB股票？

投资SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF需要考虑年度范围29.84 - 30.34和当前价格29.89。许多人在以29.89或30.19下订单之前，会比较0.13%和。实时查看SPSB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的最高价格是30.34。在29.84 - 30.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF（SPSB）的最低价格为29.84。将其与当前的29.89和29.84 - 30.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPSB股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.89和-1.29%中可见。

日范围
29.89 29.91
年范围
29.84 30.34
前一天收盘价
29.89
开盘价
29.90
卖价
29.89
买价
30.19
最低价
29.89
最高价
29.91
交易量
2.411 K
日变化
0.00%
月变化
0.13%
6个月变化
-1.03%
年变化
-1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%