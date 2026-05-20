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SPMB: SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
Курс SPMB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.93, а максимальная — 21.99.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPMB сегодня?
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) сегодня оценивается на уровне 21.94. Инструмент торгуется в пределах 21.93 - 21.99, вчерашнее закрытие составило 22.01, а торговый объем достиг 402. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF?
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.18% и USD. Отслеживайте движения SPMB на графике в реальном времени.
Как купить акции SPMB?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) по текущей цене 21.94. Ордера обычно размещаются около 21.94 или 22.24, тогда как 402 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPMB?
Инвестирование в SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.88 - 22.87 и текущей цены 21.94. Многие сравнивают 0.09% и -3.39% перед размещением ордеров на 21.94 или 22.24. Изучайте ежедневные изменения цены SPMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) за последний год составила 22.87. Акции заметно колебались в пределах 21.88 - 22.87, сравнение с 22.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) за год составила 21.88. Сравнение с текущими 21.94 и 21.88 - 22.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPMB?
В прошлом SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.01 и -3.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.01
- Open
- 21.98
- Bid
- 21.94
- Ask
- 22.24
- Low
- 21.93
- High
- 21.99
- Объем
- 402
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -3.39%
- Годовое изменение
- -3.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%