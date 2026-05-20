报价部分
货币 / SPMB
回到股票

SPMB: SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

21.96 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPMB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.96和高点22.01进行交易。

关注SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPMB新闻

常见问题解答

SPMB股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票今天的定价为21.96。它在21.96 - 22.01范围内交易，昨天的收盘价为21.94，交易量达到656。SPMB的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF目前的价值为21.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.09%和USD。实时查看图表以跟踪SPMB走势。

如何购买SPMB股票？

您可以以21.96的当前价格购买SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票。订单通常设置在21.96或22.26附近，而656和-0.09%显示市场活动。立即关注SPMB的实时图表更新。

如何投资SPMB股票？

投资SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF需要考虑年度范围21.88 - 22.87和当前价格21.96。许多人在以21.96或22.26下订单之前，会比较0.18%和。实时查看SPMB价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的最高价格是22.87。在21.88 - 22.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的绩效。

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF（SPMB）的最低价格为21.88。将其与当前的21.96和21.88 - 22.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPMB股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.94和-3.09%中可见。

日范围
21.96 22.01
年范围
21.88 22.87
前一天收盘价
21.94
开盘价
21.98
卖价
21.96
买价
22.26
最低价
21.96
最高价
22.01
交易量
656
日变化
0.09%
月变化
0.18%
6个月变化
-3.30%
年变化
-3.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%