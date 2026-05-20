SPMB: SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
今日SPMB汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.96和高点22.01进行交易。
关注SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPMB股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票今天的定价为21.96。它在21.96 - 22.01范围内交易，昨天的收盘价为21.94，交易量达到656。SPMB的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF目前的价值为21.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.09%和USD。实时查看图表以跟踪SPMB走势。
如何购买SPMB股票？
您可以以21.96的当前价格购买SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票。订单通常设置在21.96或22.26附近，而656和-0.09%显示市场活动。立即关注SPMB的实时图表更新。
如何投资SPMB股票？
投资SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF需要考虑年度范围21.88 - 22.87和当前价格21.96。许多人在以21.96或22.26下订单之前，会比较0.18%和。实时查看SPMB价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的最高价格是22.87。在21.88 - 22.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF的绩效。
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF（SPMB）的最低价格为21.88。将其与当前的21.96和21.88 - 22.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPMB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPMB股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.94和-3.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.94
- 开盘价
- 21.98
- 卖价
- 21.96
- 买价
- 22.26
- 最低价
- 21.96
- 最高价
- 22.01
- 交易量
- 656
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- -3.30%
- 年变化
- -3.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%