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SPLS: PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund

55.64 USD 0.20 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPLS за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.64, а максимальная — 55.86.

Следите за динамикой PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPLS сегодня?

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund (SPLS) сегодня оценивается на уровне 55.64. Инструмент торгуется в пределах 55.64 - 55.86, вчерашнее закрытие составило 55.84, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund?

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 55.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.50% и USD. Отслеживайте движения SPLS на графике в реальном времени.

Как купить акции SPLS?

Вы можете купить акции PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund (SPLS) по текущей цене 55.64. Ордера обычно размещаются около 55.64 или 55.94, тогда как 2 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPLS?

Инвестирование в PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 45.73 - 56.17 и текущей цены 55.64. Многие сравнивают 1.77% и 12.95% перед размещением ордеров на 55.64 или 55.94. Изучайте ежедневные изменения цены SPLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund (SPLS) за последний год составила 56.17. Акции заметно колебались в пределах 45.73 - 56.17, сравнение с 55.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund (SPLS) за год составила 45.73. Сравнение с текущими 55.64 и 45.73 - 56.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPLS?

В прошлом PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.84 и 11.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.64 55.86
Годовой диапазон
45.73 56.17
Предыдущее закрытие
55.84
Open
55.86
Bid
55.64
Ask
55.94
Low
55.64
High
55.86
Объем
2
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
1.77%
6-месячное изменение
12.95%
Годовое изменение
11.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%