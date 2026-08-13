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SPLS: PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund

55.90 USD 0.26 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPLS汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点55.84和高点55.92进行交易。

关注PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SPLS股票今天的价格是多少？

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund股票今天的定价为55.90。它在55.84 - 55.92范围内交易，昨天的收盘价为55.64，交易量达到3。SPLS的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund股票是否支付股息？

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund目前的价值为55.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.02%和USD。实时查看图表以跟踪SPLS走势。

如何购买SPLS股票？

您可以以55.90的当前价格购买PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund股票。订单通常设置在55.90或56.20附近，而3和0.11%显示市场活动。立即关注SPLS的实时图表更新。

如何投资SPLS股票？

投资PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund需要考虑年度范围45.73 - 56.17和当前价格55.90。许多人在以55.90或56.20下订单之前，会比较2.25%和。实时查看SPLS价格图表，了解每日变化。

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund的最高价格是56.17。在45.73 - 56.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund的绩效。

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund股票的最低价格是多少？

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund（SPLS）的最低价格为45.73。将其与当前的55.90和45.73 - 56.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPLS股票是什么时候拆分的？

PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.64和12.02%中可见。

日范围
55.84 55.92
年范围
45.73 56.17
前一天收盘价
55.64
开盘价
55.84
卖价
55.90
买价
56.20
最低价
55.84
最高价
55.92
交易量
3
日变化
0.47%
月变化
2.25%
6个月变化
13.48%
年变化
12.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%