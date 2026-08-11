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SPIT: F/m Emerald Special Situations ETF
Курс SPIT за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.22, а максимальная — 34.45.
Следите за динамикой F/m Emerald Special Situations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPIT сегодня?
F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.22 - 34.45, вчерашнее закрытие составило 34.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Emerald Special Situations ETF?
F/m Emerald Special Situations ETF в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.74% и USD. Отслеживайте движения SPIT на графике в реальном времени.
Как купить акции SPIT?
Вы можете купить акции F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 11 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPIT?
Инвестирование в F/m Emerald Special Situations ETF предполагает учет годового диапазона 23.91 - 35.78 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 4.80% и 20.91% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены SPIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Emerald Special Situations ETF?
Самая высокая цена F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) за последний год составила 35.78. Акции заметно колебались в пределах 23.91 - 35.78, сравнение с 34.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Emerald Special Situations ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Emerald Special Situations ETF?
Самая низкая цена F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) за год составила 23.91. Сравнение с текущими 34.29 и 23.91 - 35.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPIT?
В прошлом F/m Emerald Special Situations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.15 и 29.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.15
- Open
- 34.45
- Bid
- 34.29
- Ask
- 34.59
- Low
- 34.22
- High
- 34.45
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 4.80%
- 6-месячное изменение
- 20.91%
- Годовое изменение
- 29.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%