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SPIT: F/m Emerald Special Situations ETF

34.29 USD 0.14 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPIT за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.22, а максимальная — 34.45.

Следите за динамикой F/m Emerald Special Situations ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPIT сегодня?

F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.22 - 34.45, вчерашнее закрытие составило 34.15, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Emerald Special Situations ETF?

F/m Emerald Special Situations ETF в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.74% и USD. Отслеживайте движения SPIT на графике в реальном времени.

Как купить акции SPIT?

Вы можете купить акции F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 11 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPIT?

Инвестирование в F/m Emerald Special Situations ETF предполагает учет годового диапазона 23.91 - 35.78 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 4.80% и 20.91% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены SPIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Emerald Special Situations ETF?

Самая высокая цена F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) за последний год составила 35.78. Акции заметно колебались в пределах 23.91 - 35.78, сравнение с 34.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Emerald Special Situations ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Emerald Special Situations ETF?

Самая низкая цена F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) за год составила 23.91. Сравнение с текущими 34.29 и 23.91 - 35.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPIT?

В прошлом F/m Emerald Special Situations ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.15 и 29.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.22 34.45
Годовой диапазон
23.91 35.78
Предыдущее закрытие
34.15
Open
34.45
Bid
34.29
Ask
34.59
Low
34.22
High
34.45
Объем
11
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
4.80%
6-месячное изменение
20.91%
Годовое изменение
29.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%