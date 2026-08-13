SPIT: F/m Emerald Special Situations ETF
今日SPIT汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点33.98和高点34.18进行交易。
关注F/m Emerald Special Situations ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SPIT股票今天的价格是多少？
F/m Emerald Special Situations ETF股票今天的定价为34.06。它在33.98 - 34.18范围内交易，昨天的收盘价为34.29，交易量达到20。SPIT的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Emerald Special Situations ETF股票是否支付股息？
F/m Emerald Special Situations ETF目前的价值为34.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.87%和USD。实时查看图表以跟踪SPIT走势。
如何购买SPIT股票？
您可以以34.06的当前价格购买F/m Emerald Special Situations ETF股票。订单通常设置在34.06或34.36附近，而20和-0.35%显示市场活动。立即关注SPIT的实时图表更新。
如何投资SPIT股票？
投资F/m Emerald Special Situations ETF需要考虑年度范围23.91 - 35.78和当前价格34.06。许多人在以34.06或34.36下订单之前，会比较4.10%和。实时查看SPIT价格图表，了解每日变化。
F/m Emerald Special Situations ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Emerald Special Situations ETF的最高价格是35.78。在23.91 - 35.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Emerald Special Situations ETF的绩效。
F/m Emerald Special Situations ETF股票的最低价格是多少？
F/m Emerald Special Situations ETF（SPIT）的最低价格为23.91。将其与当前的34.06和23.91 - 35.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPIT股票是什么时候拆分的？
F/m Emerald Special Situations ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.29和28.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.29
- 开盘价
- 34.18
- 卖价
- 34.06
- 买价
- 34.36
- 最低价
- 33.98
- 最高价
- 34.18
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 4.10%
- 6个月变化
- 20.10%
- 年变化
- 28.87%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%