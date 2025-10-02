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SPIP: SPDR Portfolio TIPS ETF
Курс SPIP за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.03, а максимальная — 25.08.
Следите за динамикой SPDR Portfolio TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPIP сегодня?
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 25.03 - 25.08, вчерашнее закрытие составило 25.09, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio TIPS ETF?
SPDR Portfolio TIPS ETF в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.61% и USD. Отслеживайте движения SPIP на графике в реальном времени.
Как купить акции SPIP?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 232 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPIP?
Инвестирование в SPDR Portfolio TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 25.02 - 26.44 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 0.00% и -5.05% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены SPIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio TIPS ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 25.02 - 26.44, сравнение с 25.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio TIPS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio TIPS ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) за год составила 25.02. Сравнение с текущими 25.03 и 25.02 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPIP?
В прошлом SPDR Portfolio TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.09 и -4.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.09
- Open
- 25.08
- Bid
- 25.03
- Ask
- 25.33
- Low
- 25.03
- High
- 25.08
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -5.05%
- Годовое изменение
- -4.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%