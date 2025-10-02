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SPIP: SPDR Portfolio TIPS ETF

25.03 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPIP за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.03, а максимальная — 25.08.

Следите за динамикой SPDR Portfolio TIPS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPIP сегодня?

SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) сегодня оценивается на уровне 25.03. Инструмент торгуется в пределах 25.03 - 25.08, вчерашнее закрытие составило 25.09, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio TIPS ETF?

SPDR Portfolio TIPS ETF в настоящее время оценивается в 25.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.61% и USD. Отслеживайте движения SPIP на графике в реальном времени.

Как купить акции SPIP?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) по текущей цене 25.03. Ордера обычно размещаются около 25.03 или 25.33, тогда как 232 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPIP?

Инвестирование в SPDR Portfolio TIPS ETF предполагает учет годового диапазона 25.02 - 26.44 и текущей цены 25.03. Многие сравнивают 0.00% и -5.05% перед размещением ордеров на 25.03 или 25.33. Изучайте ежедневные изменения цены SPIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio TIPS ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) за последний год составила 26.44. Акции заметно колебались в пределах 25.02 - 26.44, сравнение с 25.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio TIPS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio TIPS ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) за год составила 25.02. Сравнение с текущими 25.03 и 25.02 - 26.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPIP?

В прошлом SPDR Portfolio TIPS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.09 и -4.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.03 25.08
Годовой диапазон
25.02 26.44
Предыдущее закрытие
25.09
Open
25.08
Bid
25.03
Ask
25.33
Low
25.03
High
25.08
Объем
232
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-5.05%
Годовое изменение
-4.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%