报价部分
货币 / SPIP
回到股票

SPIP: SPDR Portfolio TIPS ETF

25.04 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPIP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.02和高点25.06进行交易。

关注SPDR Portfolio TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPIP新闻

常见问题解答

SPIP股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio TIPS ETF股票今天的定价为25.04。它在25.02 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为25.03，交易量达到190。SPIP的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio TIPS ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio TIPS ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.57%和USD。实时查看图表以跟踪SPIP走势。

如何购买SPIP股票？

您可以以25.04的当前价格购买SPDR Portfolio TIPS ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而190和-0.08%显示市场活动。立即关注SPIP的实时图表更新。

如何投资SPIP股票？

投资SPDR Portfolio TIPS ETF需要考虑年度范围25.02 - 26.44和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.04%和。实时查看SPIP价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio TIPS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio TIPS ETF的最高价格是26.44。在25.02 - 26.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio TIPS ETF的绩效。

SPDR Portfolio TIPS ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio TIPS ETF（SPIP）的最低价格为25.02。将其与当前的25.04和25.02 - 26.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPIP股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.03和-4.57%中可见。

日范围
25.02 25.06
年范围
25.02 26.44
前一天收盘价
25.03
开盘价
25.06
卖价
25.04
买价
25.34
最低价
25.02
最高价
25.06
交易量
190
日变化
0.04%
月变化
0.04%
6个月变化
-5.01%
年变化
-4.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%