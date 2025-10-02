SPIP: SPDR Portfolio TIPS ETF
今日SPIP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.02和高点25.06进行交易。
关注SPDR Portfolio TIPS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
SPIP股票今天的价格是多少？
SPDR Portfolio TIPS ETF股票今天的定价为25.04。它在25.02 - 25.06范围内交易，昨天的收盘价为25.03，交易量达到190。SPIP的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Portfolio TIPS ETF股票是否支付股息？
SPDR Portfolio TIPS ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.57%和USD。实时查看图表以跟踪SPIP走势。
如何购买SPIP股票？
您可以以25.04的当前价格购买SPDR Portfolio TIPS ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而190和-0.08%显示市场活动。立即关注SPIP的实时图表更新。
如何投资SPIP股票？
投资SPDR Portfolio TIPS ETF需要考虑年度范围25.02 - 26.44和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.04%和。实时查看SPIP价格图表，了解每日变化。
SPDR Portfolio TIPS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Portfolio TIPS ETF的最高价格是26.44。在25.02 - 26.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio TIPS ETF的绩效。
SPDR Portfolio TIPS ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Portfolio TIPS ETF（SPIP）的最低价格为25.02。将其与当前的25.04和25.02 - 26.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPIP股票是什么时候拆分的？
SPDR Portfolio TIPS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.03和-4.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.03
- 开盘价
- 25.06
- 卖价
- 25.04
- 买价
- 25.34
- 最低价
- 25.02
- 最高价
- 25.06
- 交易量
- 190
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -5.01%
- 年变化
- -4.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%