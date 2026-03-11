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SPGM: SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

88.04 USD 0.09 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPGM за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.04, а максимальная — 88.04.

Следите за динамикой SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPGM сегодня?

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) сегодня оценивается на уровне 88.04. Инструмент торгуется в пределах 88.04 - 88.04, вчерашнее закрытие составило 87.95, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF?

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF в настоящее время оценивается в 88.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.53% и USD. Отслеживайте движения SPGM на графике в реальном времени.

Как купить акции SPGM?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) по текущей цене 88.04. Ордера обычно размещаются около 88.04 или 88.34, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPGM?

Инвестирование в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF предполагает учет годового диапазона 73.12 - 88.22 и текущей цены 88.04. Многие сравнивают 3.02% и 11.08% перед размещением ордеров на 88.04 или 88.34. Изучайте ежедневные изменения цены SPGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) за последний год составила 88.22. Акции заметно колебались в пределах 73.12 - 88.22, сравнение с 87.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) за год составила 73.12. Сравнение с текущими 88.04 и 73.12 - 88.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPGM?

В прошлом SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.95 и 10.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
88.04 88.04
Годовой диапазон
73.12 88.22
Предыдущее закрытие
87.95
Open
88.04
Bid
88.04
Ask
88.34
Low
88.04
High
88.04
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
11.08%
Годовое изменение
10.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%