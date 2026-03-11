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SPGM: SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

87.82 USD 0.13 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPGM汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点87.72和高点88.17进行交易。

关注SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPGM新闻

常见问题解答

SPGM股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF股票今天的定价为87.82。它在87.72 - 88.17范围内交易，昨天的收盘价为87.95，交易量达到113。SPGM的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF目前的价值为87.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.26%和USD。实时查看图表以跟踪SPGM走势。

如何购买SPGM股票？

您可以以87.82的当前价格购买SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF股票。订单通常设置在87.82或88.12附近，而113和-0.25%显示市场活动。立即关注SPGM的实时图表更新。

如何投资SPGM股票？

投资SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF需要考虑年度范围73.12 - 88.22和当前价格87.82。许多人在以87.82或88.12下订单之前，会比较2.76%和。实时查看SPGM价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF的最高价格是88.22。在73.12 - 88.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF的绩效。

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF（SPGM）的最低价格为73.12。将其与当前的87.82和73.12 - 88.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPGM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPGM股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、87.95和10.26%中可见。

日范围
87.72 88.17
年范围
73.12 88.22
前一天收盘价
87.95
开盘价
88.04
卖价
87.82
买价
88.12
最低价
87.72
最高价
88.17
交易量
113
日变化
-0.15%
月变化
2.76%
6个月变化
10.80%
年变化
10.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%