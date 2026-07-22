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SPEU: SPDR Portfolio Europe ETF
Курс SPEU за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.10, а максимальная — 57.24.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
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- D1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPEU сегодня?
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) сегодня оценивается на уровне 57.10. Инструмент торгуется в пределах 57.10 - 57.24, вчерашнее закрытие составило 57.36, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPEU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Europe ETF?
SPDR Portfolio Europe ETF в настоящее время оценивается в 57.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.48% и USD. Отслеживайте движения SPEU на графике в реальном времени.
Как купить акции SPEU?
Вы можете купить акции SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) по текущей цене 57.10. Ордера обычно размещаются около 57.10 или 57.40, тогда как 42 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPEU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPEU?
Инвестирование в SPDR Portfolio Europe ETF предполагает учет годового диапазона 49.29 - 57.40 и текущей цены 57.10. Многие сравнивают 1.46% и 4.54% перед размещением ордеров на 57.10 или 57.40. Изучайте ежедневные изменения цены SPEU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Europe ETF?
Самая высокая цена SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) за последний год составила 57.40. Акции заметно колебались в пределах 49.29 - 57.40, сравнение с 57.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Europe ETF?
Самая низкая цена SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) за год составила 49.29. Сравнение с текущими 57.10 и 49.29 - 57.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPEU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPEU?
В прошлом SPDR Portfolio Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.36 и 3.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.36
- Open
- 57.18
- Bid
- 57.10
- Ask
- 57.40
- Low
- 57.10
- High
- 57.24
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 4.54%
- Годовое изменение
- 3.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%