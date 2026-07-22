КотировкиРазделы
Валюты / SPEU
Назад в Рынок акций США

SPEU: SPDR Portfolio Europe ETF

57.10 USD 0.26 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPEU за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.10, а максимальная — 57.24.

Следите за динамикой SPDR Portfolio Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SPEU

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPEU сегодня?

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) сегодня оценивается на уровне 57.10. Инструмент торгуется в пределах 57.10 - 57.24, вчерашнее закрытие составило 57.36, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPEU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Europe ETF?

SPDR Portfolio Europe ETF в настоящее время оценивается в 57.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.48% и USD. Отслеживайте движения SPEU на графике в реальном времени.

Как купить акции SPEU?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) по текущей цене 57.10. Ордера обычно размещаются около 57.10 или 57.40, тогда как 42 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPEU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPEU?

Инвестирование в SPDR Portfolio Europe ETF предполагает учет годового диапазона 49.29 - 57.40 и текущей цены 57.10. Многие сравнивают 1.46% и 4.54% перед размещением ордеров на 57.10 или 57.40. Изучайте ежедневные изменения цены SPEU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Europe ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) за последний год составила 57.40. Акции заметно колебались в пределах 49.29 - 57.40, сравнение с 57.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Europe ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) за год составила 49.29. Сравнение с текущими 57.10 и 49.29 - 57.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPEU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPEU?

В прошлом SPDR Portfolio Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.36 и 3.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.10 57.24
Годовой диапазон
49.29 57.40
Предыдущее закрытие
57.36
Open
57.18
Bid
57.10
Ask
57.40
Low
57.10
High
57.24
Объем
42
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
1.46%
6-месячное изменение
4.54%
Годовое изменение
3.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%