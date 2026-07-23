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SPEU: SPDR Portfolio Europe ETF

57.10 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPEU汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点57.06和高点57.39进行交易。

关注SPDR Portfolio Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPEU新闻

常见问题解答

SPEU股票今天的价格是多少？

SPDR Portfolio Europe ETF股票今天的定价为57.10。它在57.06 - 57.39范围内交易，昨天的收盘价为57.10，交易量达到34。SPEU的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Portfolio Europe ETF股票是否支付股息？

SPDR Portfolio Europe ETF目前的价值为57.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.48%和USD。实时查看图表以跟踪SPEU走势。

如何购买SPEU股票？

您可以以57.10的当前价格购买SPDR Portfolio Europe ETF股票。订单通常设置在57.10或57.40附近，而34和-0.51%显示市场活动。立即关注SPEU的实时图表更新。

如何投资SPEU股票？

投资SPDR Portfolio Europe ETF需要考虑年度范围49.29 - 57.40和当前价格57.10。许多人在以57.10或57.40下订单之前，会比较1.46%和。实时查看SPEU价格图表，了解每日变化。

SPDR Portfolio Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Portfolio Europe ETF的最高价格是57.40。在49.29 - 57.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Portfolio Europe ETF的绩效。

SPDR Portfolio Europe ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Portfolio Europe ETF（SPEU）的最低价格为49.29。将其与当前的57.10和49.29 - 57.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPEU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPEU股票是什么时候拆分的？

SPDR Portfolio Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.10和3.48%中可见。

日范围
57.06 57.39
年范围
49.29 57.40
前一天收盘价
57.10
开盘价
57.39
卖价
57.10
买价
57.40
最低价
57.06
最高价
57.39
交易量
34
日变化
0.00%
月变化
1.46%
6个月变化
4.54%
年变化
3.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%