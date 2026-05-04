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SPEM: SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Курс SPEM за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.20, а максимальная — 52.36.
Следите за динамикой SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPEM сегодня?
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) сегодня оценивается на уровне 52.30. Инструмент торгуется в пределах 52.20 - 52.36, вчерашнее закрытие составило 52.41, а торговый объем достиг 2506. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPEM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF?
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 52.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.62% и USD. Отслеживайте движения SPEM на графике в реальном времени.
Как купить акции SPEM?
Вы можете купить акции SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) по текущей цене 52.30. Ордера обычно размещаются около 52.30 или 52.60, тогда как 2506 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPEM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPEM?
Инвестирование в SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 45.28 - 53.54 и текущей цены 52.30. Многие сравнивают 2.77% и 5.78% перед размещением ордеров на 52.30 или 52.60. Изучайте ежедневные изменения цены SPEM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) за последний год составила 53.54. Акции заметно колебались в пределах 45.28 - 53.54, сравнение с 52.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) за год составила 45.28. Сравнение с текущими 52.30 и 45.28 - 53.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPEM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPEM?
В прошлом SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.41 и 4.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.41
- Open
- 52.29
- Bid
- 52.30
- Ask
- 52.60
- Low
- 52.20
- High
- 52.36
- Объем
- 2.506 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 5.78%
- Годовое изменение
- 4.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%