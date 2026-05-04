SPEM: SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
今日SPEM汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点52.00和高点52.35进行交易。
关注SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPEM股票今天的价格是多少？
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票今天的定价为52.11。它在52.00 - 52.35范围内交易，昨天的收盘价为52.30，交易量达到2459。SPEM的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF目前的价值为52.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.24%和USD。实时查看图表以跟踪SPEM走势。
如何购买SPEM股票？
您可以以52.11的当前价格购买SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在52.11或52.41附近，而2459和-0.46%显示市场活动。立即关注SPEM的实时图表更新。
如何投资SPEM股票？
投资SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF需要考虑年度范围45.28 - 53.54和当前价格52.11。许多人在以52.11或52.41下订单之前，会比较2.40%和。实时查看SPEM价格图表，了解每日变化。
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的最高价格是53.54。在45.28 - 53.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的绩效。
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF（SPEM）的最低价格为45.28。将其与当前的52.11和45.28 - 53.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPEM股票是什么时候拆分的？
SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.30和4.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.30
- 开盘价
- 52.35
- 卖价
- 52.11
- 买价
- 52.41
- 最低价
- 52.00
- 最高价
- 52.35
- 交易量
- 2.459 K
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 2.40%
- 6个月变化
- 5.40%
- 年变化
- 4.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%