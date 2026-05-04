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SPEM: SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

52.11 USD 0.19 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPEM汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点52.00和高点52.35进行交易。

关注SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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SPEM新闻

常见问题解答

SPEM股票今天的价格是多少？

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票今天的定价为52.11。它在52.00 - 52.35范围内交易，昨天的收盘价为52.30，交易量达到2459。SPEM的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF目前的价值为52.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.24%和USD。实时查看图表以跟踪SPEM走势。

如何购买SPEM股票？

您可以以52.11的当前价格购买SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在52.11或52.41附近，而2459和-0.46%显示市场活动。立即关注SPEM的实时图表更新。

如何投资SPEM股票？

投资SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF需要考虑年度范围45.28 - 53.54和当前价格52.11。许多人在以52.11或52.41下订单之前，会比较2.40%和。实时查看SPEM价格图表，了解每日变化。

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的最高价格是53.54。在45.28 - 53.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF的绩效。

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF（SPEM）的最低价格为45.28。将其与当前的52.11和45.28 - 53.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPEM股票是什么时候拆分的？

SPDR Index Shares Fund SPDR Portfolio Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.30和4.24%中可见。

日范围
52.00 52.35
年范围
45.28 53.54
前一天收盘价
52.30
开盘价
52.35
卖价
52.11
买价
52.41
最低价
52.00
最高价
52.35
交易量
2.459 K
日变化
-0.36%
月变化
2.40%
6个月变化
5.40%
年变化
4.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%