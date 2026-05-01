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SPDV: AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

40.94 USD 0.20 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPDV за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.74, а максимальная — 40.94.

Следите за динамикой AAM S&P 500 High Dividend Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPDV сегодня?

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) сегодня оценивается на уровне 40.94. Инструмент торгуется в пределах 40.74 - 40.94, вчерашнее закрытие составило 40.74, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF в настоящее время оценивается в 40.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.15% и USD. Отслеживайте движения SPDV на графике в реальном времени.

Как купить акции SPDV?

Вы можете купить акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) по текущей цене 40.94. Ордера обычно размещаются около 40.94 или 41.24, тогда как 7 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPDV?

Инвестирование в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.13 - 41.46 и текущей цены 40.94. Многие сравнивают 0.05% и 7.12% перед размещением ордеров на 40.94 или 41.24. Изучайте ежедневные изменения цены SPDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?

Самая высокая цена AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) за последний год составила 41.46. Акции заметно колебались в пределах 33.13 - 41.46, сравнение с 40.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM S&P 500 High Dividend Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?

Самая низкая цена AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) за год составила 33.13. Сравнение с текущими 40.94 и 33.13 - 41.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPDV?

В прошлом AAM S&P 500 High Dividend Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.74 и 19.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.74 40.94
Годовой диапазон
33.13 41.46
Предыдущее закрытие
40.74
Open
40.75
Bid
40.94
Ask
41.24
Low
40.74
High
40.94
Объем
7
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
7.12%
Годовое изменение
19.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%