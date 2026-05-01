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SPDV: AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Курс SPDV за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.74, а максимальная — 40.94.
Следите за динамикой AAM S&P 500 High Dividend Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SPDV сегодня?
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) сегодня оценивается на уровне 40.94. Инструмент торгуется в пределах 40.74 - 40.94, вчерашнее закрытие составило 40.74, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF в настоящее время оценивается в 40.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.15% и USD. Отслеживайте движения SPDV на графике в реальном времени.
Как купить акции SPDV?
Вы можете купить акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) по текущей цене 40.94. Ордера обычно размещаются около 40.94 или 41.24, тогда как 7 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SPDV?
Инвестирование в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF предполагает учет годового диапазона 33.13 - 41.46 и текущей цены 40.94. Многие сравнивают 0.05% и 7.12% перед размещением ордеров на 40.94 или 41.24. Изучайте ежедневные изменения цены SPDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?
Самая высокая цена AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) за последний год составила 41.46. Акции заметно колебались в пределах 33.13 - 41.46, сравнение с 40.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM S&P 500 High Dividend Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?
Самая низкая цена AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) за год составила 33.13. Сравнение с текущими 40.94 и 33.13 - 41.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SPDV?
В прошлом AAM S&P 500 High Dividend Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.74 и 19.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.74
- Open
- 40.75
- Bid
- 40.94
- Ask
- 41.24
- Low
- 40.74
- High
- 40.94
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 7.12%
- Годовое изменение
- 19.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%