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SPDV: AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

40.97 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SPDV汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点40.93和高点41.03进行交易。

关注AAM S&P 500 High Dividend Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPDV新闻

常见问题解答

SPDV股票今天的价格是多少？

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票今天的定价为40.97。它在40.93 - 41.03范围内交易，昨天的收盘价为40.94，交易量达到4。SPDV的实时价格图表显示了这些更新。

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票是否支付股息？

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF目前的价值为40.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.24%和USD。实时查看图表以跟踪SPDV走势。

如何购买SPDV股票？

您可以以40.97的当前价格购买AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票。订单通常设置在40.97或41.27附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注SPDV的实时图表更新。

如何投资SPDV股票？

投资AAM S&P 500 High Dividend Value ETF需要考虑年度范围33.13 - 41.46和当前价格40.97。许多人在以40.97或41.27下订单之前，会比较0.12%和。实时查看SPDV价格图表，了解每日变化。

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的最高价格是41.46。在33.13 - 41.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的绩效。

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票的最低价格是多少？

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF（SPDV）的最低价格为33.13。将其与当前的40.97和33.13 - 41.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SPDV股票是什么时候拆分的？

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.94和19.24%中可见。

日范围
40.93 41.03
年范围
33.13 41.46
前一天收盘价
40.94
开盘价
40.93
卖价
40.97
买价
41.27
最低价
40.93
最高价
41.03
交易量
4
日变化
0.07%
月变化
0.12%
6个月变化
7.20%
年变化
19.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%