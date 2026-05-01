SPDV: AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
今日SPDV汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点40.93和高点41.03进行交易。
关注AAM S&P 500 High Dividend Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
SPDV股票今天的价格是多少？
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票今天的定价为40.97。它在40.93 - 41.03范围内交易，昨天的收盘价为40.94，交易量达到4。SPDV的实时价格图表显示了这些更新。
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票是否支付股息？
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF目前的价值为40.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.24%和USD。实时查看图表以跟踪SPDV走势。
如何购买SPDV股票？
您可以以40.97的当前价格购买AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票。订单通常设置在40.97或41.27附近，而4和0.10%显示市场活动。立即关注SPDV的实时图表更新。
如何投资SPDV股票？
投资AAM S&P 500 High Dividend Value ETF需要考虑年度范围33.13 - 41.46和当前价格40.97。许多人在以40.97或41.27下订单之前，会比较0.12%和。实时查看SPDV价格图表，了解每日变化。
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的最高价格是41.46。在33.13 - 41.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM S&P 500 High Dividend Value ETF的绩效。
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF股票的最低价格是多少？
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF（SPDV）的最低价格为33.13。将其与当前的40.97和33.13 - 41.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SPDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SPDV股票是什么时候拆分的？
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.94和19.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.94
- 开盘价
- 40.93
- 卖价
- 40.97
- 买价
- 41.27
- 最低价
- 40.93
- 最高价
- 41.03
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- 7.20%
- 年变化
- 19.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%